الصين تطلق منافسا قويا لسيارات كيا الكبيرة

كشفت شركة GAC الصينية عن سيارة جديدة يتوقع لها أن تكون أحد أقوى المنافسين لسيارات كيا الكروس أوفر كبيرة الحجم.

من حيث المظهر الخارجي حصلت سيارة Trumpchi GS8 الجديدة على هيكل كبير الحجم يشبه في بعض نواحي تصميمه شكل هياكل سيارات Mohave الشهيرة من كيا، لكنه تميز بواجهة أمامية مزينة بالكروم بشكل ملفت، وبمصابيح بأشكال وتقنيات متطورة.

ويبلغ طول هذه السيارة 5 أمتار تقريبا، أما قمرتها فجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، واكتست عناصر القمرة بالجلد الفاخر والكروم، كما جهزت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة، ونظام مولتيميديا متطور يمكنه الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

وحصلت هذه المركبة على أنظمة تكييف متطورة يمكن التحكم بها من المقاعد الأمامية والخلفية، وعلى أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، فضلا عن وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وستطرح النسخة الأساسية منها بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر، ستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات، كما قد تطلق منها نسخ بمحركات هجينة مجهزة بعلب سرعة من إنتاج تويوتا.