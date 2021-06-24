”أودي” تتخلص نهائيا من المركبات العاملة بالبنزين والديزل في 2026

كشفت شركة ”أودي“ الألمانية لصناعة السيارات، عن خططها للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، مع نيتها إطلاق آخر سياراتها التي تعمل بمحرك احتراق داخلي في العام 2026.

وعقب عام 2026، ستتوقف الشركة عن تطوير السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري وتحول الانتباه إلى الكهرباء البحتة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت الشركة، إنها لن تبيع نماذج تعمل بالبنزين والديزل في صالات العرض الأوروبية بحلول عام 2033، رغم أنها ستستمر في بيعها في الصين.

ويأتي إعلان ”أودي“ بالتزامن من إعلان شركات مصنعة للسيارات التخلص من السيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي على مدار العقد المقبل،مثل: شركة فيات وفورد وجاكوار لاند روفر وفولفو وبنتلي ولامبورغيني.

وتهدف ”أودي“ إلى أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050، مثلما اتخذت ”فولكس فاغن“ الشركة الأم هذه الخطوة.

وعلى الجانب الآخر، حققت أحدث سيارات الشركة الكهربائية ”e-tron GT“ نجاحا رائعا، وبالرغم من ارتفاع سعرها المبدئي البالغ 112 ألف دولار، إلا أنها تشهد طلبا كبيرا.

ومن المقرر إطلاق سيارة ”Q6 e-tron“ الرياضية متعددة الاستخدامات للبيع في العام المقبل، كما من المقرر إطلاق نسخة كهربائية من سيارة ”A6“ عام 2023.