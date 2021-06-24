نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 برو max في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 12 برو max في السعودية قد قامت شركة أبل بتقديم العديد من الإصدارات لأنواع هواتف جديدة ورائدة ومن ضمن هذه الإصدارات جوال أبل ١٢ برو Max لعام 2021 م ، وهذا الجوال يعمل بنظام التشغيل ios v140 وهو يعتبر من أغلى الإصدارات التي قامت بتقديمها شركة أبل apple العالمية وسوف نقوم من خلال هذا المقال بتوضيح سعر هذا الجوال والمواصفات وأهم ما يميزه وبعض الأمور الأخرى التي تخص هذا الجوال.

مواصفات ايفون ١٢ برو Max في السعودية

من أهم مواصفات هاتف iPhone max pro 12 ما يلي:

يعمل جوال آيفون على نظام تشغيل IOS 14 الجديد ويعد هذا الجوال أقوى من سامسونج وسامسونج جلاكسي ويعتبر الإختلاف بين ايفون ١٢ وسامسونج هو نظام التشغيل.

نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل ios 14 وذلك النظام يحتوي على الكثير من المميزات الجديدة التي تعمل على توفير الكثير من السلاسة في التعامل مع الجوال وذلك بالإضافة إلي العديد من المميزات التي تعمل على تسهيل العمل للمطورين وذلك يجعل للمستخدم تطبيق أفضل.

الشاشة: يبلغ حجم الشاشة 6,1 بوصة الشاشة من نوع super Retina XDROLED وهذه الكاميرا تعمل بدقة 1170 2532 x بكسل نسبة عرض إلى إرتفاع 19,5:٩.

الذاكرة العشوائية وسعة التخزين وهذا الجوال يوجد منه ثلاث طرازات مختلفة الطراز الأول يحتوي على ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ووحدة التخزين الداخلية له 64 جيجا بايت الطراز الثاني ويحتوي على سعة تخزين 128 جيجا بايت الطراز الثالث 256/4 ملي أمبير ويوجد به خاصية الشحن السريع بقدر 20 واط.

الكاميرا الخلفية: يحتوي هذا الجوال على كاميرا خلفية ثنائية تحتوي على الكثير من المميزات وهذه الكاميرا يوجد بها خاصية التصوير السينمائي والتي تعطي القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو ذات جودة عالية والكاميرا الخلفية تعمل بدقة تصل إلى 12+ 12 ميجا بكسل وتحتوي على فلاش ليد رباعي ويوجد بها العديد من المميزات الاخرى.

الكاميرا الأمامية: وهي كاميرا مزدوجة الأول تكون بدقة تصل إلى 12 ميج ابكسل والثانية SL3D وهي تجعل تصوير الفيديو يصل إلى دقة 2160p.

أجهزة الإستشعار: التعرف على الوجه والقرب والبوصلة والدوران والتسارع.

الصوت: هذا الجوال يحتوي على صوت ستيريو ممتاز وصوت دوبلي أتموس حيث أنه لا يحتوي على منفذ السماعات 3.5 ملم.

البطارية: حيث أن سعة بطارية هذا الجوال تبلغ 2815 ملي أمبير ويوجد بها خاصية الشحن السريع بقدر 20 واط.

المعالج: سداسي الأنوية وهو المعالج الجديد التي وضعته شركة أبل وذلك لعام 2020 وهو مصنوع بدقة عالية تصنيع 5 نانومتر وهو مقترن مع معالج رباعي الأنوية ويعتبر هذا المعالج أهم مواصفات جوال أيفون 12 حيث أنه يقوم بتوفير الكثير من المميزات من جهة الكاميرا أو البطارية أو الهاتف.

الاستخدام الاحترافي لمختلف البرامج والتطبيقات ووجود مساحة خاصة لبعض التطبيقات المهمة مثل فيس بوك وللواتس اب وغيرهم.

سعر ايفون 12 برو max في السعودية

ومن حيث سعر iPhone 12 برو ماكس في السعودية فهو يختلف من مكان إلى آخر ؛ وعلى سبيل المثال سعره في المملكة العربية السعودية يكون حسب النوع فالسعر الخاص بالإصدار ذات سعة التخزين 128 ميجا بايت هو 489 ريال سعودي، بالنسبة لسعر الإصدار ذو ال 256 ميجا بايت فهو يبلغ 5699 ريال سعودي تقريباً، اما إصدار أيفون 12 برو الجديد ذو الـ 512 ميجا بايت هو يبلغ نحو 6699 ريال سعودي .

ويجب الانتباه إلى أنه كما وضحنا أن سعر جوال iPhone 12 Pro Max يختلف حسب السوق ومكان الشراء.

ألوان هاتف أيفون برو ماكس iPhone pro max 12

إن جوال أيفون برو Max 12 يوجد في خمس ألوان مختلفة وكل لون منهم له جاذبيته الخاصة به حيث أنه يناسب جميع الأذواق المختلفة وإليكم ألوان أيفون برو 12 ماكس وهم كالآتي.

اللون الأسود البلاك القاتم.

اللون الأحمر الوردي.

اللون الأخضر.

اللون الأزرق.

اللون الأبيض.

وهذه هي جميع ألوان أيفون 12 pro max الجديد التي قد قامت شركة أبل بتقديمها حتى تناسب جميع الأذواق للمستهلكين.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم سعر ايفون 12 برو max في السعودية وأيضاً قد قومنا بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الجوال وذكرنا أيضاً الألوان التي تم صنعها من قبل شركة أبل حتى تناسب جميع الاذواق المختلفة.