هاتف iphone 13 من حيث المواصفات الفنية والأسعار 2021 ، وفقًا للتسريبات التي تم نشرها عن إصدار شركة أبل لهاتفها الجديد iphone 13، فمن المتوقع أن يتم إصداره في شهر سبتمبر المقبل للعام 2021، طبقًا للمواعيد المعتادة للشركة في إصدار هواتفها الجديدة، وكما هو متعارف عليه فإن شركة أبل تقوم بالعديد من التحديثات والتطورات الفنية والتقنية للإصدارات الجديدة من هواتفها، لذا فإنه من المتوقع أن يتم عمل تحديثات جوهرية على iphone 13.

وطبقًا لتوقعات المحللين فإنه من الممكن أن يتم إصدار أربعة طرازات للهاتف وهم النسخة البرو، النسخة المينى، ايفون 13، ايفون 13 برو ماكس، حسب ما ذكرته صحيفة ” CNET “.

المميزات و المواصفات الفنية لهاتف iphone 13 pro max

يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، الجيل الخامس 5G.

يأتي الهاتف بأبعاد 160.8* 78.1 * 7.4 مم، ووزنه 228 جرام.

متوفر به خاصية الدفع من خلال الفيزا كارد والماستر كارد.

تم تصنيع الشاشة والظهر من مادة الزجاج وباقي هيكل الهاتف من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

يدعم شريحة اتصال Nano sim أو شريحتين اتصال.

الهاتف مزود بخاصية NFC.

كثافة الشاشة 409 بكسل وسطوع 800 شمعة ومساحتها 6.3 انش، دقة الشاشة 2532 * 1170بكسل، الشاشة مزودة بطبقة حماية من الزجاج المقاوم للخدش والبصمات.

الهاتف مزود بمعالج APPLE A14 BIONIC بتكنولوجيا 5 نانومتر بالإضافة إلى معالج رسومي نوع APPLE GPU.

يأتي الهاتف بثلاثة إصدارات للذاكرة، الإصدار الأول ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، الإصدار الثاني ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، الإصدار الثالث ذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام.

الهاتف مزود ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير ويدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 وات.

منفذ ال USB من النوع TYPE C ويدعم خاصية ON-THE-GO.

نظام التشغيل 15 IOS.

الهاتف مزود ببلوتوث وواي فاي وميكروفون ثانوي مخصص لعزل الضوضاء والضجيج.

الكاميرا الخلفية للهاتف كاميرا رباعية، الكاميرا الأولى بدقة 24 ميجا دبل بكسل، الكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل، الكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية الأولى بدقة 16 ميجا بكسل، الثانية بدقة 12 ميجا بكسل.

الأسعار المتوقعة للهاتف iphone 13 pro max

من المتوقع أن يكون السعر العالمي للهاتف سعة 128 جيجا 1600 دولار، في مصر 26000 جنيه مصري، في المملكة العربية السعودية 6000 ريال سعودي، بالإمارات 5800 درهم إماراتي.