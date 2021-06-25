كيفية شحن جواهر فري فاير free fire 2021 في ثواني بطريقة ناجحة

تتواصل عمليات الإقبال بشكل كبير من قبل آلاف اللاعبين على شحن جواهر فري فاير 2021 عبر الطرق الأساسية والرسمية المعتمدة، من أجل الحصول على آلاف الألماس والهدايا والمكافآت، لمواصلة المنافسات القوية داخل الخريطة التي تحتوي على 50 لاعبًا، البقاء فيها لمن يبقى على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، في الوقت الذي انتشرت فيه عروض الشحن المختلفة، وفق خريطة الأسعار المخفضة التي تتيح للاعب على الحصول على ما يريد، بينما يبقى موقع Shop2game هو المواقع أكثر مصداقية وضمانًا للحصول على الجواهر مقابل الخصم من بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة باللاعب.

شحن جواهر فري فاير 2021

أما عن طريقة شحن جواهر فري فاير الأسهل والأسرع والأكثر ضمانًا، فيمكنكم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game بالاسم أو إنشاء حساب جديد.

بالاسم أو إنشاء حساب جديد. اختيار لعبة فري فاير للشحن.

اختيار اسم الدولة.

تسجيل رقم معرف اللاعب الـ ID.

اختيار كميات وعدد الجواهر التي تريد الحصول عليها.

الضغط على موافق أو إرسال.

استبدال مكافآت free fire

أما في حالة طلبك استبدال مكافآت فري فاير، فيرجى:

الدخول عبر الموقع الرسمي لـ free fire .

. ثم كتابة كود الاستعادة المكون من 12 حرف ورقم.

مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هذا الرقم ساري ومفعل.

وبعد الضغط على تأكيد، تظهر مكافئات العناصر.

اضغط على الردهة في داخل اللعبة للحصول على الذهب و الجواهر.

سيتم إضافتها داخل محفظة الحساب أوتوماتيكيًا.

لن تتمكن من استبدال المكافئات عند استخدام حساب الزائر.

يمكنك ربط حسابك الخاص بـ Facebook أو VK للحصول على المكافآت.

أحدث إصدار من فريفاير

يأتي هذا في الوقت الذي تم الانتهاء فيه من إطلاق أحدث إصدار من فريفاير، والمشاركة في مدينة الفجر الجديد التي تعاني من الجريمة والصراع حيث لا يوجد أحد يمكنه حل مشاكل المدينة، ويمكنك أيضًا تزيين شخصيتك بأساليبها المستوحاة من الحيوانات والدخول إلى القصة البائسة، كما يمكنك أيضًا من الحصول على أكثر من 20 ترقية مختلفة، تتراوح من زيادة صحتك إلى زيادة قوة الضرر الخاص بك، وهو ما يساعدك أيضًا بشكل كبير في علمية شحن جواهر فري فاير free fire 2021.