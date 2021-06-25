تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time sports لكل المباريات

ننشر لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time sports والناقلة للعديد من البطولات، كانت قناة أون تايم سبورتس قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية عبر تويتر أن البث سيتوقف على التردد القديم وطالبت المشاهدين القيام بتنزيل التردد الجديد من أجل إستمرارية مشاهدة قنوات أون تايم سبورتس والتي تنقل العديد من البطولات المختلفة.

القناة أون تايم سبورتس التردد 11861 / رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

يذكر ان قناة أون تايم سبورتس تقوم بنقل العديد من البطولات أبرزها بطولة الدوري المصري لكرة القدم، كما تقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، كما تقوم بنقل مباريات هامة في الدوريات المصرية الخاصة بكرة السلة وكرة اليد فضلا عن العديد من البرامج الرياضية المهمة وخاصة لأشهر مقدمي البرامج في مصر أمثال الكابتن أحمد شوبير ومدحت شلبي وإبراهيم فايق وسيف زاهر وغيرها من البرامج الرياضية المختلفة.

موعد توقف البث على التردد القديم لقنوات أون تايم سبورتس

أكدت قنوات On Time Sports ان التردد القديم لقنوات أون تايم سبورتس سيتوقف مع نهاية شهر يونيو، ويبدأ العمل بالتردد الجديد بداية من شهر يوليو، والجدير بالذكر أن العديد من القنوات قد قامت بتغيير التردد الخاص بها خلال الشهور الماضية نظرا لتحديث الترددات الخاصة بتلك القنوات لمزيد من التطوير.

منافسة قوية للدوري المصري على قناة أون تايم سبورت

على مستوى الدوري المصري، يتصدر حاليا نادي الزمالك بطولة الدوري المصري، وينتظر الأهلي العودة إلى المنافسة من جديد بعد لعب كل المؤجلات والتي تمت له نظرا لإنشغاله في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الزمالك للفوز بالدوري والكأس خاصة بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما سيحاول الأهلي الفوز بكل المؤجلات من أجل مواصلة المنافسة وتحقيق البطولة المفضلة له على المستوى المحلي وهي الدوري المصري خاصة بعدما نجح الأهلي في الفوز بعدة بطولات هذا الموسم كان أبرزها دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية وكأس السوبر المحلي وكأس السوبر الأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية وهو مايجعل المنافسة في الدوري المصري مشتعلة حتى الأمتار الأخيرة.