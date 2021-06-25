نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time sports لكل المباريات في المقال التالي
ننشر لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time sports والناقلة للعديد من البطولات، كانت قناة أون تايم سبورتس قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية عبر تويتر أن البث سيتوقف على التردد القديم وطالبت المشاهدين القيام بتنزيل التردد الجديد من أجل إستمرارية مشاهدة قنوات أون تايم سبورتس والتي تنقل العديد من البطولات المختلفة.
تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد On Time sports
|القناة
|أون تايم سبورتس
|التردد
|11861 / رأسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
يذكر ان قناة أون تايم سبورتس تقوم بنقل العديد من البطولات أبرزها بطولة الدوري المصري لكرة القدم، كما تقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، كما تقوم بنقل مباريات هامة في الدوريات المصرية الخاصة بكرة السلة وكرة اليد فضلا عن العديد من البرامج الرياضية المهمة وخاصة لأشهر مقدمي البرامج في مصر أمثال الكابتن أحمد شوبير ومدحت شلبي وإبراهيم فايق وسيف زاهر وغيرها من البرامج الرياضية المختلفة.
موعد توقف البث على التردد القديم لقنوات أون تايم سبورتس
أكدت قنوات On Time Sports ان التردد القديم لقنوات أون تايم سبورتس سيتوقف مع نهاية شهر يونيو، ويبدأ العمل بالتردد الجديد بداية من شهر يوليو، والجدير بالذكر أن العديد من القنوات قد قامت بتغيير التردد الخاص بها خلال الشهور الماضية نظرا لتحديث الترددات الخاصة بتلك القنوات لمزيد من التطوير.
منافسة قوية للدوري المصري على قناة أون تايم سبورت
على مستوى الدوري المصري، يتصدر حاليا نادي الزمالك بطولة الدوري المصري، وينتظر الأهلي العودة إلى المنافسة من جديد بعد لعب كل المؤجلات والتي تمت له نظرا لإنشغاله في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الزمالك للفوز بالدوري والكأس خاصة بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما سيحاول الأهلي الفوز بكل المؤجلات من أجل مواصلة المنافسة وتحقيق البطولة المفضلة له على المستوى المحلي وهي الدوري المصري خاصة بعدما نجح الأهلي في الفوز بعدة بطولات هذا الموسم كان أبرزها دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية وكأس السوبر المحلي وكأس السوبر الأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية وهو مايجعل المنافسة في الدوري المصري مشتعلة حتى الأمتار الأخيرة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time sports لكل المباريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.