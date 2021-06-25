نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي إياب نصف نهائي دوري الأبطال تردد أون تايم الأرضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، تحظى مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بين الأهلي المصري والترجي التونسي باهتمام كبير، من قبل محبي وعاشقي كرة القدم، ولما يمتلك الفريقين الكبيرين من شعبية جارفة في أفريقيا والوطن العربي، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، فكما هو معروف فإن قناة بي إن سبورت المشفرة، هي المالكة لحقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي قناة ليست مجانية ويوجد جمهور كبير من محبي كرة القدم، لا يستطيعون مشاهدة هذه القناة المشفرة، لذلك يبحث الكثير منهم عن طرق أخرى لمشاهدة المباراة.

القناة الناقلة للمباراة للجمهور المصري

بموجب اتفاق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، فإن الدولة التي تجري على أرضها المباراة، يحق لها نقل المباراة على التردد الأرضي فقط، لذلك سوف تنقل مباراة الترجي والأهلي القادمة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على قناة تايم سبورتس التردد الأرضي فقط، والتردد الخاص بالقناة كالتالي:

التردد الأرضي الديجيتال:- UHF 32.

التردد الأرضي الأنالوج:- UHF 9.

القنوات الفضائية المفتوحة الناقلة للمباراة

يوجد العديد من القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي والترجي، وهذه القنوات كالتالي:

القمر:- يوتلسات 16 E.

القناة:- ORTB.

البلد:- بنين.

التردد:- 11804.

معدل الترميز:- 30000.

الاستقطاب:- أفقي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

قناة بوركينا فاسو.

القمر:- يوتلسات 16 E.

التردد:- 10804.

الاستقطاب:- عمودي.

معدل الترميز:- 29000.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلتقي الأهلي ضد الترجي غداً السبت الموافق 26\06\2021، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، مباراة يترقبها ملايين المتابعين في مختلف أرجاء المعمورة، لما للفريقين من جمهور كبير في كل مكان، وجدير بالذكر أن مباراة الذهاب في تونس، قد انتهت بفوز المارد الأحمر الأهلي بهدف دون رد، وقد وضع قدماً في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استطاع حسم اللقب في النسخة الماضية أمام الزمالك المصري.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس، حيث أنها تمتلك حقوق نقل مباريات البطولة، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية: