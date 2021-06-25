نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت ومتطلبات تحميل windows 11 في المقال التالي
ويندوز 11 من اكثر ما يبحث عنه المستخدم في تلك الفترة، كحيث ان شركة مايكروسوفت هي إحدى أشهر الشركات وأهمها في أكثر من مجال منها مجال الكمبيوتر، وعادةً ما تهتم الشركة كل فترة بإصدار نسخة ويندوز جديدة تمتلك مواصفات أفضل، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن آخر إصدارات الويندوز لشركة مايكروسوفت، فموضوع المقال هو ويندوز ١١ الجديد من ميكروسوفت وأهم مميزاته، وكذلك متطلبات تشغيل windows 11 الجديد.
ويندوز 11 الجديد
هناك العديد من الصفات والمميزات التي تجعل windows 11 واحدًا من أهم وأفضل نسخ الويندوز إن لم يكون الأفضل على الإطلاق، ومن أهم مميزاته التي تم الإعلان عنها مرخَّرًا ما يلي:
- قامت شركت ميكروسوفت في ويندوز 11 بإضافة الأيقونة الخاصة بتطبيق Microsoft Teams إلى شريط المهام الموجود أسفل سطح المكتب، ويشتهر هذا التطبيق بأنه أحد أفضل التطبيقات الخاصة بالدردشة عامةً والدردشة الصوتية ومكالمات الفيديو خاصةً.
- هناك ميزة أخرى في نسخة windows 11 تُعَدُّ ميزة مهمة جدًّا للأشخاص صُنَّاع المحتوى، وتتمثل هذه الميزة في إتاحة إمكانية إرسال التبرعات إلى صُنَّاع المحتوى لدعم، ومن الممكن إرسال هذه التبرعات إما بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، أو عن طريق إعطائهم نقاط ميكروسوفت.
- من أهم مميزات ويندوز 11 الجديد إن لم تكن الأهم على الإطلاق، هي توفير إمكانية تحميل العديد من التطبيقات الخاصة بالأندرويد لاستخدامها على الجهاز، وأصبحت هذه التطبيقات متاحة لجميع المستخدمين عبر المتجر الإلكتروني الخاص بشركة ميكروسوفت، وهذه الميزة ينفرد بها ويندوز 11 عن غيره.
متطلبات تشغيل windows 11 الجديد
من المعروف أن لكل ويندوز متطلبات خاصة به تَلزم لتشغيله، ومن أهم متطلبات تشغيل windows 11 الجديد من ميكروسوفت ما يلي:
- أن يكون المعالِج أحادى النواة، أما سرعة المعالِج، فمن الواجب أن تكون 1.2 جيجا هرتز بالنسبة للأجهزة ذات الأنظمة ٣٢ بت، أما الأجهزة التي تعمل بأنظمة ٦٤ بت، فيجب أن يكون المعالِج بسرعة 1.4 جيجا هرتز.
- القرص الصلب بالجهاز يجب أن تكون مساحته ٦٤ جيجا بايت أو أكثر من ذلك، وتكون مساحة الفارغ فيه لا تقل عن ١٥ جيجا بايت.
- ذاكرة رام ٤ جيجا بايت أو أكثر من ذلك.
- من الضروري أن يدعم الجهاز TPM 2.0.
- يجب أن تكون شاشة الجهاز بدقة لا تقل عن 768 * 1024.
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