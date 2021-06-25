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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تايم سبورت الأرضي الرقمي 2021 الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة تايم سبورت الأرضي الرقمي 2021 الجديد. من أكثر الترددات بحثاً هذه الأيام. وذلك لأنها سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي والترجي. والمقرر لها غداً السبت الموافق 26\06\2021. حيث يفتح استاد الأهلي we السلام. أبوابه لاستضافة اللقاء المنتظر. والذي تنطلق صافرة بدايته في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. الثامنة مساءً بتوقيت تونس.
وتعد القناة من أشهر وأهم القنوات الرياضية في الوطن العربي. لما تقدمه القناة من العديد من المباريات والبطولات الحصرية. عبر شاشتها وعبر ترددها الأرضي، حيث تمتلك القناة نقل جميع مباريات. الأندية المصرية في بطولات أفريقيا. والتي تقام على أرض مصر. وكذلك جميع مباريات منتخب مصر على أرض مصر. ولذلك كثر البحث بطريقة كبيرة هذه الأيام عن تردد قناة تايم سبورت 2021 الجديد الرقمي. التي سوف تنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
تردد قناة تايم سبورت الأرضي الرقمي 2021
ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة تايم سبورت الأرضي الجديد 2021. وذلك لقرب موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة. ولكي يتمكن من ليس لديه إمكانية مشاهدة المباراة. على قناة بي إن سبورت المالكة لحقوق نقل المباراة، وفيما يلي التردد الأرضي للقناة وهو كالتالي:
|التردد الأرضي الرقمي الديجيتال
|UHF 32
|التردد الأرضي الأنالوج
|UHF 9
موعد مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي القادمة ضد الترجي تحظى باهتمام إعلامي كبير. لما للفريقين الكبيرين من جماهير عريضة في كل بقاع المعمورة. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. الثامنة مساءً بتوقيت تونس. وذلك غداً السبت الموافق 26\06\2021. مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت في تونس لصالح الشياطين الحمر. بالفوز بنتيجة هدف دون رد. ويسعى المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. في تخطي عقبة الترجي. وبلوغ نهائي دوري الأبطال، والحصول على لقب الأميرة السمراء. للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه “العاشرة ممكن”. بعد أن توج باللقب في النسخة الماضية أمام غريمه التقليدي الزمالك.
الترجي وطموح مواصلة المشوار الأفريقي
من يعرف الترجي التونسي يعلم تماماً أنه لن يستسلم لنتيجة مباراة الذهاب أمام الأهلي. رغم خسارته على ملعبه لكنه سيحاول لآخر دقيقة في المباراة. رغم قوة المنافس وهو الأهلي المصري. لذلك سوف تكون مباراة قوية تتسم بالإثارة والندية. وواهم من يعتقد أن المباراة قد انتهت بفوز الأهلي في تونس. فما أكثر المفاجئات في كرة القدم.
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