نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز و أهم تحديثات واتساب الجديدة “المميزات المخفية “ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من التطبيقات الأشهر تطبيق واتساب؛ يواصل تطبيق واتساب للتراسل الفوري عبر منصات الهواتف الذكية، إطلاقه لتحديثات مستمرة مفيدة ومهمة، وذلك من خلال إضافة العديد من المميزات الجديدة ؛ ومعالجة بعض العوائق والمشكلات القديمة التي واجهت الكثير من المستخدمين لتطبيق واتساب ، وقد أضيف مؤخراً أدوات استثنائية أخرى جديدة، تقوم بمساعدة المواطنين في كيفية التعامل مع تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب وباء كورونا ، وذلك للحد من انتشار تلك الأخبار المزيفة والمضللة ، مع ضرورة الحصول على التحديثات المستمرة خلال العام الحالي، مع إضافة عدد ليس بالقليل من المميزات الأخرى يقوم بدعمها تطبيق واتساب لمستخدميه التمتع بها.

أهم تحديثات واتساب الجديدة

وتم إضافة أداة جديدة من أجل فحص أي منشورات والتأكد من صحتها أو عدم صحتها؛ وذلك عن طريق أداة لفحص الأخبار المتعلقة بوباء كورونا ، وتعمل هذه الأداة على التحقيق من تلك المنشورات قبل مشاركتها ، ومن جانب آخر أضاف إمكانية تزويد المستخدمين ببعض الإرشادات الرسمية والرسائل وكذلك التدابير الاحترازية التي يجب على الناس اتباعها للحد من انتشار هذا وباء كورونا المستجد .

باي باي للدردشة المزعجة في واتساب

ومن أهم تلك التحديثات الجديدة، إلا إنه أصبح بإمكان كل من مستخدم تطبيق واتساب الابتعاد عن الدردشات المزعجة إلى الأبد ؛ وذلك للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، حيث يمكنهم هذا من كتم صوت الدردشة إلى الأبد، وتم استبدال خيار الكتم لمدة عام بدائم؛ وذلك من أجل تجنب تلك الرسائل المزعجة من بعض الأشخاص المزعجين أو المجموعات الزائفة .

كيفية حذف رسائل واتساب الاحتياطية

كيف يتم مسح بيانات النسخ الاحتياطي للدردشة من هاتفك المحمول، وذلك من ملفات النسخ الاحتياطي للسجل الدردشة في المجلد المحفوظ، وذلك عن طريق الخطوات الآتية :

يتم تشغيل مدير الملفات الخاص بك File Manager. ثم الضغط على مجلد واتساب. سوف تظهر لك قائمة بها جميع مجلدات واتساب الفرعية. ثم اضغط مع الاستمرار على ملف قواعد البيانات Databases file. ثم حدد حذف Delete.

مميزات مخفية يمكن الحصول عليها

أهم مميزات الواتساب المخفية التي يمكن أن تحصل عليها وهي كالآتي: