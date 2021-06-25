نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تحديث تردد القنوات الرياضية المفتوحة علي قمر النايل سات 2021 الناقلة أهم مباريات اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية علي قمر النايل سات 2021، فقد أصبحت القنوات الرياضية من أهم القنوات على شاشة التليفزيون حيث يرغب الملايين من مختلف أنحاء العالم متابعة جميع الأخبار الرياضية والفرق المختلفة سواء المحلية أو العالمية والتي يشجعونها، لذلك يبحث الجميع يوميًا عن تردد القنوات الرياضية على قمر النايل سات 2021، حيث تعمل تلك القنوات الرياضية على نقل البطولات العربية والعالمية، ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية أبرز القنوات الرياضية وتردداتها لمتابعة الدوري المصري بوجه خاص والبطولات العربية المختلفة الأخرى والأخبار العالمية بوجه عام ترددات القنوات الرياضية علي نايل سات لسنة 2021.
تردد القنوات الرياضية علي قمر النايل سات
تبث عدد كبير من القنوات الرياضية عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية على مدار اليوم لنقل البطولات المحلية سواء مباريات الدوري المصري والدوريات المحلية بالدول العربية الأخرى كالسعودية والعراق وغيرهم، وكذلك المباريات الأفريقية الأخرى وبعض المباريات والدوريات الأوروبية، ومن القنوات التي تبث عبر النايل سات قناة الأهلي وقناة الزمالك وقناة تايم سبورت ونايل سبورت وغيرهم، ويمكنكم متابعة الدوريات والأخبار الرياضية بكل سهولة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات التالية:
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|تايم سبورت
|10583
|27500
|أفقي
|تايم سبورت
|11448
|27500
|أفقي
|نايل سبورت
|11842
|27500
|أفقي
|الأهلي
|12169
|27500
|عمودي
|5/6
|الأهلي
|11392
|27500
|عمودي
|3/4
|الزمالك
|11448
|27500
|أفقي
|دبي الرياضية
|12225
|27500
|أفقي
|3/4
|أبو ظبي الرياضية
|12225
|27500
|أفقي
|3/4
|الشارقة الرياضية
|11976
|27500
|عمودي
|3/4
|Bein Sport
|11084
|27500
|أفقي
|2/3
|Bein Sport
|12245
|27500
|عمودي
|2/3
|ليبيا 1
|11765
|27500
|أفقي
|5/6
|ليبيا 2
|12380
|27500
|أفقي
|5/6
|الكأس الرياضية
|12054
|27500
|عمودي
|5/6
|الكويت الرياضية
|11822
|27500
|عمودي
|5/6
|العراق الرياضية
|12380
|27500
|أفقي
|5/6
|الأردن الرياضية
|10930
|27500
|أفقي
|5/6
|البحرين الرياضية
|11641
|27500
|أفقي
|3/4
|Abu Dhabi Sports 3/4/5/6 HD
|12092
|27500
|V
|5/6
|Dubai Sports HD – Abu Dhabi PPV HD
|12092
|27500
|V
|5/6
|sports Neelian
|11678
|27500
|V
|alhyat sport
|11219
|27500
|H
|KTV SPORT
|11678
|27500
|V
جميع ترددات القنوات الرياضية المفتوحة على النايل سات 2021
استقبال الترددات الجديدة للقنوات الرياضية علي نايل سات 2021
نعرض الان مجموعة من أهم القنوات الرياضية التي تبث خدماتها الفضائية علي القمر الصناعي نايل سات.
- التردد الجديد الخاص بقناة النهار سبورت الرياضية هو 12436، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصويب الخطأ 5/6.
- قناة النيل الرياضية التردد الجديد الخاص بها هو 11842، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.
- قناة Mbc pro الرياضية ترددها الجديد هو 11559، الاستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
- التردد الجديد لقناة دبي الرياضية هو 12225، معامل تصحيح الخطأ 3/4، ومعدل الترميز 27500، استقطاب افقي.
- استقبال التردد الحديث لقناة ابو ظبي الرياضية هو 12225، معدل الترميز 27500، والاستقطاب الافقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4
- التردد الجديد الخاص بقناة الشارقة الرياضية هو 11976، الاستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.
- قناة بي ان سبورت الرياضية علي نايل سات ترددها الحديث هو 11084، الاستقطاب الافقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.
- قناة ليبيا 1 الرياضية تأتي علي تردد 11765، الاستقطاب الافقي، ومعدل الترميز 27500.
تحديث تردد القنوات الرياضية 2021
قدمنا لكم في الجدول السابق ترددات جميع القنوات الرياضية المجانية والتي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي محققة نسب مشاهدات مرتفعة من قبل جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، وبذلك يمكنكم متابعة جميع مباريات الفرق المفضلة وتطورات الأندية وترتيب الدوريات بصورة دورية أول بأول وبكل سهولة من خلال القنوات الرياضية التي تقدم بث مباشر للمباريات واستديوهات تحليلية مميزة تعرض من خلالها تحليل المباريات وأداء الفرق وأخبار الرياضة المحلية والعربية والعالمية، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
جميع القنوات الرياضية المفتوحة على قمر نايل سات 2021
Abu Dhabi Sports 3/4/5/6 HD
Dubai Sports HD – Abu Dhabi PPV HD
12092 V
DVB-S2/QPSK
MPEG-4 27500 5/6
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- sports Neelian – تردد : 11678 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
- jorden sport – تردد : 10930 – إستقطاب :H – معدل الترميز : 27500
- alhyat sport *soon – تردد : 11219 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
- KTV SPORT – تردد : 11678 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
تردد قناة ليبيا سبورت
وتعتبر قناة ليبيا سبورت من اهو القنوات الرياضية الان على الساحة، فهي تنقل الكثير من البطولات العربية والأوروبية والأفريقية.
|قناة ليبيا سبورت
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|التردد
|27500
|أفقي
|11766
|قناة تنقل مختلف الدوريات و المباريات و الاخبار الرياضية
تردد قناة تي في 5 موند tv5 monde
- التردد 11900 (V)
- القمر النايل سات
- الجودة اتش دي
- معدل الترميز 27500 3/4
متابعة القنوات الرياضية المفتوحة 2021
يبحث الجمهور الكروي العربي بصفة دائمة عن قنوات الرياضية المتخصصة في نقل أهم البطولات والدوريات الأوروبية والخليجية والعربية عبر الأقمار الصناعية المختلفة وخاصة قمر الصناعي النايل سات، لتكون مفتوحة بدون تشفير لاستقبال المباريات المحبة لديهم بصورة مباشرة، لتكون العين الرياضية التي تنقل لهم كافة المباريات التي يبحثون عن مشاهدتها بصورة مجانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن تحديث تردد القنوات الرياضية المفتوحة علي قمر النايل سات 2021 الناقلة أهم مباريات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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