نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تحديث تردد القنوات الرياضية المفتوحة علي قمر النايل سات 2021 الناقلة أهم مباريات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية علي قمر النايل سات 2021، فقد أصبحت القنوات الرياضية من أهم القنوات على شاشة التليفزيون حيث يرغب الملايين من مختلف أنحاء العالم متابعة جميع الأخبار الرياضية والفرق المختلفة سواء المحلية أو العالمية والتي يشجعونها، لذلك يبحث الجميع يوميًا عن تردد القنوات الرياضية على قمر النايل سات 2021، حيث تعمل تلك القنوات الرياضية على نقل البطولات العربية والعالمية، ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية أبرز القنوات الرياضية وتردداتها لمتابعة الدوري المصري بوجه خاص والبطولات العربية المختلفة الأخرى والأخبار العالمية بوجه عام ترددات القنوات الرياضية علي نايل سات لسنة 2021.

تردد القنوات الرياضية علي قمر النايل سات

تبث عدد كبير من القنوات الرياضية عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية على مدار اليوم لنقل البطولات المحلية سواء مباريات الدوري المصري والدوريات المحلية بالدول العربية الأخرى كالسعودية والعراق وغيرهم، وكذلك المباريات الأفريقية الأخرى وبعض المباريات والدوريات الأوروبية، ومن القنوات التي تبث عبر النايل سات قناة الأهلي وقناة الزمالك وقناة تايم سبورت ونايل سبورت وغيرهم، ويمكنكم متابعة الدوريات والأخبار الرياضية بكل سهولة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات التالية:

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ تايم سبورت 10583 27500 أفقي تايم سبورت 11448 27500 أفقي نايل سبورت 11842 27500 أفقي الأهلي 12169 27500 عمودي 5/6 الأهلي 11392 27500 عمودي 3/4 الزمالك 11448 27500 أفقي دبي الرياضية 12225 27500 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية 12225 27500 أفقي 3/4 الشارقة الرياضية 11976 27500 عمودي 3/4 Bein Sport 11084 27500 أفقي 2/3 Bein Sport 12245 27500 عمودي 2/3 ليبيا 1 11765 27500 أفقي 5/6 ليبيا 2 12380 27500 أفقي 5/6 الكأس الرياضية 12054 27500 عمودي 5/6 الكويت الرياضية 11822 27500 عمودي 5/6 العراق الرياضية 12380 27500 أفقي 5/6 الأردن الرياضية 10930 27500 أفقي 5/6 البحرين الرياضية 11641 27500 أفقي 3/4 Abu Dhabi Sports 3/4/5/6 HD 12092 27500 V 5/6 Dubai Sports HD – Abu Dhabi PPV HD 12092 27500 V 5/6 sports Neelian 11678 27500 V alhyat sport 11219 27500 H KTV SPORT 11678 27500 V

جميع ترددات القنوات الرياضية المفتوحة على النايل سات 2021

استقبال الترددات الجديدة للقنوات الرياضية علي نايل سات 2021

نعرض الان مجموعة من أهم القنوات الرياضية التي تبث خدماتها الفضائية علي القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد الخاص بقناة النهار سبورت الرياضية هو 12436، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصويب الخطأ 5/6.

قناة النيل الرياضية التردد الجديد الخاص بها هو 11842، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

قناة Mbc pro الرياضية ترددها الجديد هو 11559، الاستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

التردد الجديد لقناة دبي الرياضية هو 12225، معامل تصحيح الخطأ 3/4، ومعدل الترميز 27500، استقطاب افقي.

استقبال التردد الحديث لقناة ابو ظبي الرياضية هو 12225، معدل الترميز 27500، والاستقطاب الافقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد الجديد الخاص بقناة الشارقة الرياضية هو 11976، الاستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة بي ان سبورت الرياضية علي نايل سات ترددها الحديث هو 11084، الاستقطاب الافقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة ليبيا 1 الرياضية تأتي علي تردد 11765، الاستقطاب الافقي، ومعدل الترميز 27500.

تحديث تردد القنوات الرياضية 2021

قدمنا لكم في الجدول السابق ترددات جميع القنوات الرياضية المجانية والتي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي محققة نسب مشاهدات مرتفعة من قبل جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، وبذلك يمكنكم متابعة جميع مباريات الفرق المفضلة وتطورات الأندية وترتيب الدوريات بصورة دورية أول بأول وبكل سهولة من خلال القنوات الرياضية التي تقدم بث مباشر للمباريات واستديوهات تحليلية مميزة تعرض من خلالها تحليل المباريات وأداء الفرق وأخبار الرياضة المحلية والعربية والعالمية، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

جميع القنوات الرياضية المفتوحة على قمر نايل سات 2021

Abu Dhabi Sports 3/4/5/6 HD

Dubai Sports HD – Abu Dhabi PPV HD

12092 V

DVB-S2/QPSK

MPEG-4 27500 5/6

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sports Neelian – تردد : 11678 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

jorden sport – تردد : 10930 – إستقطاب :H – معدل الترميز : 27500

alhyat sport *soon – تردد : 11219 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

KTV SPORT – تردد : 11678 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

تردد قناة ليبيا سبورت

وتعتبر قناة ليبيا سبورت من اهو القنوات الرياضية الان على الساحة، فهي تنقل الكثير من البطولات العربية والأوروبية والأفريقية.

قناة ليبيا سبورت معدل الترميز الاستقطاب التردد 27500 أفقي 11766 قناة تنقل مختلف الدوريات و المباريات و الاخبار الرياضية

تردد قناة تي في 5 موند tv5 monde

التردد 11900 (V)

القمر النايل سات

الجودة اتش دي

معدل الترميز 27500 3/4

متابعة القنوات الرياضية المفتوحة 2021

يبحث الجمهور الكروي العربي بصفة دائمة عن قنوات الرياضية المتخصصة في نقل أهم البطولات والدوريات الأوروبية والخليجية والعربية عبر الأقمار الصناعية المختلفة وخاصة قمر الصناعي النايل سات، لتكون مفتوحة بدون تشفير لاستقبال المباريات المحبة لديهم بصورة مباشرة، لتكون العين الرياضية التي تنقل لهم كافة المباريات التي يبحثون عن مشاهدتها بصورة مجانية.