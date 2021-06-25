نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة ملصقات واتساب جاهزة WhatsApp stickers بكل سهولة في المقال التالي
ملصقات واتساب هي من الأشياء الأساسية التي يستخدمها تقريبًا جميع مستخدمي برنامج الدردشة واتس أب في الوقت الحالي، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة اضافة ملصقات واتساب جاهزة حيث ان تطبيق واتساب يتيح لجميع مستخدميه عددًا كبيرًا من الملصقات التي تناسب ظروف مختلفة، وقد وصل عددها حاليًا إلى اثنى عشر حزمة من الملصقات أو ما يُعرف باسم WhatsApp Stickers ولإضافة هذه الملصقات؛ يجب اتباع الخطوات التالية التي نوضحها.
طريقة اضافة ملصقات واتساب جاهزة
- قم أولاً بالذهاب إلى مربع النص في تطبيق الواتس أب، ثم عليك الدخول على emoji الموجودة بجانبه.
- ستجد خيار بعنوان الملصقات يقع بجانب GIF، قم بالدخول عليه.
- بعد ذلك سيتوجّب عليك اختيار «حزمة ملصقات الواتس أب المرغوبة».
من هنا تستطيع أن تقوم بإضافة كل الملصقات التي يقوم أصدقاؤك بإرسالها إليك، حيث يمكنك نقل كافة ملصقات واتساب الى تليجرام وبذلك تكون قد تمكَّنت من إضافة ملصقات واتساب جاهزة إلى الواتس أب، كما ينوي مطورو هذا التطبيق إضافة إمكانية استخدام الملصقات ذات الطابع المتحرك قريبًا.
الحصول على ملصقات واتساب جاهزة جديدة
اصبح متاحًا الآن الحصول على ملصقات واتساب جاهزة جديدة لاستخدامها على الواتس أب أثناء الدردشة، ويتم ذلك من خلال متجر جوجل الموجود تقريبًا في كل هواتف الأندرويد، ولحذف أي ملصق من الملصقات المتاحة إليكـ عليك الضغط على علامة (+)، ثم اختيار «ملصقاتي»، ومن ثم اضغط على «حذف».
ويتيح لك خيار (+) أيضًا تحديث الملصقات الخاصة بك، وذلك في حال نزول تحديث جديد لها من قِبَلِ مطوِّري التطبيق.
مميزات ملصقات الواتساب
هناك العديد من المميزات التي تتصف بها الملصقات التي يتم استخدامها داخل تطبيق الدردشة واتس أب، وهي كالتالي:
- تمكّن ملصقات واتساب المستخدم من التعبير لأصدقائه عن كل ما يشعر به في وقت المحادثة.
- تتيح خيارًا بديلاً للتعبير عن الشعور والرأي بدلاً من الكتابة الطويلة التي تأخذ كثيرًا من الوقت.
- ملصقات واتساب هي من ضمن الخدمات التي توضّح مدى اهتمام شركة فيس بوك التي تملك البرنامج بجميع مستخدمي التطبيق من جميع أنحاء العالم.
- تزيد الملصقات من مدى التفاعل بين طرفي الحديث أثناء الدردشة.
- قام مطورو التطبيق بوضع خيار الملصقات في مكان يسهل الوصول إليه في أي وقت عند الرغبة في استخدام أيٍّ من الملصقات المتوافرة.
- تتميز الملصقات بدرجة عالية من المرونة سواء باستخدامها في أي وقت مع أي شخص أو حذف بعضها أو إضافة غيرها في أي وقت.
- يهتم مطورو تطبيق الواتس أب بالتطوير المستمر والدائم للملصقات المُتاحة في التطبيق.
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