نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويندوز 11 windows كيف تعرف أن حاسبك يقبل التحديث للنظام الجديد ومزيج من الاندرويد والميكروسوفت معاً في جهاز واحد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Windows 11 من الأنظمة الجديدة التي أطلقتها شركة مايكروسوفت للأجهزة والحاسوب، وهو نظام أفضل يدعم استخدام أكثر من شاشة في نفس الوقت، كما أنه اليوم سنعرض الطريقة التي تستطيع من خلالها معرفة هل جهازك يدعم الويندوز الجديد من شركة مايكروسوفت أم لا، من خلال رابط رسمي من شركة مايكروسوفت، كما أنه يجب أن تحتوي مواصفات الجهاز على 4 جيجا رام، والذاكرة التخزينية تكون 64 جيجا، وأن يكون المعالج ثنائي النواة.

ويندوز 11 windows ومعرفة هل جهازك يدعم التحديث الويندوز الجديد أم لا 2021

توجد طريقة لمعرفة هل حاسوبك يدعم windows 11 أم لا، حيث أن هذه الطريقة يمكن معرفتها بالخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط التالي https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11.

ثم الدخول على الأسئلة الشائعة أو كما موضح بالصورة التالية:

ثم قم بالدخول على السؤال قبل الأخير الموضح بالصورة واضغط عليه:

ثم قم بتحميل الملف من هذه كما في الصورة:

وسيتم تحميل الملف هكذا:

ثم بعد تحميل الملف قم بتثبيته كما موضح بالصورة:

بعد تثبيت الملف ستظهر لك هذه الرسالة أمامك قم بالضغط على أيقونة التحقق الآن:

بعد الضغط على التحقق الآن ستظهر لك هذه الرسالة الموضحة في الصورة، فإذا كان جهازك من الأجهزة التي تدعم ويندوز ١١، سوف تأتي الرسالة يمكن لهذا الكمبيوتر تشغيل windows 11:

ويندوز 11 windows وتطبيقات الاندويد وأبل على شاشة الويندوز الجديد 2022

من الميزات الجديدة على ويندوز 11 هو إمكانية تشغيل التطبيقات الخاصة باندرويد وأبل على النظام الجديد، حيث أن رئيس مايكروسوفت يوجه دعوة لأبل من أجل إضافة بقية تطبيقاتها على واجهة النظام 11، وقال أنهم منفتحين على التعاون مع أبل.

كما أنه من مميزات النظام 11 هو عند فتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت، تستطيع أن تقوم بجمعهم في مجموعة واحدة، ويتم تصغيرهم بجانب بعض، ويتم أيضاً فتحهم في نفس الوقت مع بعض، وعند تصغير البرنامج مرة أخرى سيتم رجوعه على الوضع الذي حددته عليه.

توجد بعض الصور التي أعلنتها شركة مايكروسوفت في خلال إعلانها عن الويندوز الجديد 11: