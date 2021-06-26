علوم وتكنولوجيا

ويندوز 11 windows كيف تعرف أن حاسبك يقبل التحديث للنظام الجديد ومزيج من الاندرويد والميكروسوفت معاً في جهاز واحد 2021

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Mostafa 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويندوز 11 windows كيف تعرف أن حاسبك يقبل التحديث للنظام الجديد ومزيج من الاندرويد والميكروسوفت معاً في جهاز واحد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Windows 11 من الأنظمة الجديدة التي أطلقتها شركة مايكروسوفت للأجهزة والحاسوب، وهو نظام أفضل يدعم استخدام أكثر من شاشة في نفس الوقت، كما أنه اليوم  سنعرض الطريقة التي تستطيع من خلالها معرفة هل جهازك يدعم الويندوز الجديد من شركة مايكروسوفت أم لا، من خلال رابط رسمي من شركة مايكروسوفت، كما أنه يجب أن تحتوي مواصفات الجهاز على 4 جيجا رام، والذاكرة التخزينية تكون 64 جيجا، وأن يكون المعالج ثنائي النواة.

Windows 11
Windows 11

ويندوز 11 windows ومعرفة هل جهازك يدعم التحديث الويندوز الجديد أم لا 2021

توجد طريقة لمعرفة هل حاسوبك يدعم windows 11 أم لا، حيث أن هذه الطريقة يمكن معرفتها بالخطوات التالية:

  • قم بالدخول على الرابط التالي https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11.
ويندوز11
ويندوز11
  • ثم الدخول على الأسئلة الشائعة أو كما موضح بالصورة التالية:
ويندوز11
  • ثم قم بالدخول على السؤال قبل الأخير الموضح بالصورة واضغط عليه:
ويندوز١١
  • ثم قم بتحميل الملف من هذه كما في الصورة:
ويندوز11
  • وسيتم تحميل الملف هكذا:
مايكروسوفت ويندوز11
  • ثم بعد تحميل الملف قم بتثبيته كما موضح بالصورة:
مايكروسوفت 2021
  • بعد تثبيت الملف ستظهر لك هذه الرسالة أمامك قم بالضغط على أيقونة التحقق الآن:
ويندوز2022
  • بعد الضغط على التحقق الآن ستظهر لك هذه الرسالة الموضحة في الصورة، فإذا كان جهازك من الأجهزة التي تدعم ويندوز ١١، سوف تأتي الرسالة يمكن لهذا الكمبيوتر تشغيل windows 11:
ويندوز١١

ويندوز 11 windows وتطبيقات الاندويد وأبل على شاشة الويندوز الجديد 2022

من الميزات الجديدة على ويندوز 11 هو إمكانية تشغيل التطبيقات الخاصة باندرويد وأبل على النظام الجديد، حيث أن رئيس مايكروسوفت يوجه دعوة لأبل من أجل إضافة بقية تطبيقاتها على واجهة النظام 11، وقال أنهم منفتحين على التعاون مع أبل.

كما أنه من مميزات النظام 11 هو عند فتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت، تستطيع أن تقوم بجمعهم في مجموعة واحدة، ويتم تصغيرهم بجانب بعض، ويتم أيضاً فتحهم في نفس الوقت مع بعض، وعند تصغير البرنامج مرة أخرى سيتم رجوعه على الوضع الذي حددته عليه.

توجد بعض الصور التي أعلنتها شركة مايكروسوفت في خلال إعلانها عن الويندوز الجديد 11:

ويندوز 11 windows وتطبيقات الاندويد وأبل على شاشة الويندوز الجديد
ويندوز 11 windows وتطبيقات الاندويد وأبل على شاشة الويندوز الجديد
ويندوز 11 windows وتطبيقات الاندويد وأبل على شاشة الويندوز الجديد
ويندوز 11 windows وتطبيقات الاندويد وأبل على شاشة الويندوز الجديد
ويندوز 11 windows وتطبيقات الاندويد وأبل على شاشة الويندوز الجديد
ويندوز 11 windows وتطبيقات الاندويد وأبل على شاشة الويندوز الجديد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ويندوز 11 windows كيف تعرف أن حاسبك يقبل التحديث للنظام الجديد ومزيج من الاندرويد والميكروسوفت معاً في جهاز واحد 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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