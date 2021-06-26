نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A15s | أهم المميزات والعيوب في المقال التالي

بعد إعلان شركة أوبو عن هاتف Oppo A15 ، قامت الشركة كذلك بالإعلان عن هاتف آخر تحت مسمى Oppo A15s ، والذي يأتي كخلفية للهاتف السابق مع بعض التعديلات والاضافات علي الهاتف مع زيادة في السعر كذلك. مواصفات هاتف Oppo A15s: ‌كالهاتف الأسبق يأتي هاتف Oppo A15s مع وزن خفيف نسبياً يصل إلى 177 جراماً.

‌خامات الهاتف من البلاستيك كعادة أغلبية هواتف الشركة ، وكذلك الإطار أيضاً من البلاستيك.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط ، وكذلك يدعم إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من أوبو ColorOs 7.2 المبنية على نظام تشغيل Android 10.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.52 إنش من نوع IPS LCD ، تتوفر بجودة HD+ مع دقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة 269 بكسل لكل إنش.

‌تأتي الشاشة بتردد 60 هيرتز فقط ، وكذلك يصل السطوع إلي 480 شمعة.

‌كذلك تحتل الشاشة نسبة 88.7% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر وأوسع علي الشاشة.

‌معالج الهاتف من شركة Media Tek وهو Mediatek Helio P35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌المعالج ثماني النواة أنويته الأربعة الأقوي من نوع Cortex-A53 بتردد يصل إلى 2.35 جيجا هيرتز.

‌كما يوجد كذلك معالج رسوميات GPU من نوع IMG GE8320.

‌ يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4x.

‌أما عن ذاكرة تخزين المستخدم فتأتي من نوع eMMC 5.1. الكاميرات : ‌يوجد بظهر الهاتف ثلاث كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 2 ميجا بكسل ، أما الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك وهي خاصة بالعزل والتصوير البورترية.

‌تدعم الكاميرات التصوير panoramic و HDR ، كما يوجد كذلك فلاش ليد.

‌أما عن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع دعم للـHDR.

‌يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق كلا من الكاميرات الخلفية أو الأمامية. مواصفات أخري للهاتف: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو كما المعتاد في هذه الفئة السعرية ، مع ذلك يوجد بالهاتف مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يدعم الهاتف خاصية NFC ، لكن يتوفر بدعم لشبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف موجوده أسفل الكاميرات ، مع دعم المستشعرات الأخري مثل accelerometer و proximity.

‌بطارية الهاتف 4230 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تدعم الشحن بقدرة 10 وات فقط.

‌مدخل الشحن من نوع MicroUSB 2.0 .

‌يتوفر الهاتف باللونين : الأبيض والأسود. سعر هاتف Oppo A15s: تم تسعير الهاتف بشكل رسمي في الأسواق المصرية ويأتي بسعر : 184$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو حوالي 2890 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A15s | أهم المميزات والعيوب - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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