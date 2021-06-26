تيليجرام يكشف عن تحديثا جديدا يقدم لمستخدمي تطبيقه

أطلقت منصة التراسل الفوري المشفر تيليجرام Telegram، تحديثا جديدا يقدم لمستخدمي تطبيقه على نظامي أندرويد وiOS وتطبيقات سطح المكتب، دعما لميزة جديدة طال انتظارها.

وبحسب ما كره موقع "engadget" التقني، تتيح ميزة تيليجرام الجديدة، للمستخدمين القدرة على تحويل الدردشات الصوتية في أي مجموعة إلى مكالمات فيديو جماعية بطريقة سهلة.

ويمكن للمستخدم الذي يرغب في تحويل المكالمات الصوتية الجماعية إلى مكالمات مرئية، النقر على رمز كاميرا الفيديو لتشغيل اتصال الفيديو، ويمكنك النقر فوق أي مقطع فيديو لمشاهدته بميزة ملء الشاشة.

وتقدم ميزة تيليجرام الجديدة، خيارا أخر لتثبيت موجز فيديو لشخص ما على شاشة جهازك، بحيث يظل في المقدمة حال انضمام مستخدمين جدد إلى المكالمة الجماعية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدم من مشاركة شاشته أثناء مكالمات الفيديو، مما سيساعد بعض مسئولى القنوات على تقديم عرض تقديمي أو عرض صورا لسلعة ما، ويمكن أيضا لمنشئ اجتماعات الأعمال المرئية الاستفادة من هذه الميزة في عرض المشروعات أثناء المكالمة.

وتشمل الميزات الجديدة الأخرى في تحديث تيليجرام الأخير، خيارات لقمع الضوضاء وإدخال 8 خلفيات متحركة جديدة ورسوم متحركة جديدة للرسائل، والمزيد.

وأكدت الشركة عبر قناتها الرسمية على تيليجرام، أن مكالمات الفيديو الجماعية تقتصر فقط على انضمام أول 30 شخصا للمكالمة، وهو الحد الأقصى للمكالمات الجماعية في المكالمة الواحدة في الوقت الحالي.

ولكن تخطط شركة تيليجرام لزيادة الحد الأقصى لمكالمات الفيديو المرئية قريبا، مع بدء استخدام الدردشات الصوتية لبث الألعاب والأحداث المباشرة وغيرها من الميزات الجديدة.

وفي بيانها للإعلان عن الميزة الجديدة، أوضحت شركة تيليجرام أنها تجلب ميزات جديدة تمكن المستخدمين من الوصول إلى كاميرا الفيديو، ومشاركة الشاشة أثناء الدردشات الصوتية في مجموعات، على جميع الأجهزة، بما في ذلك إصدار التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و وiOS وأجهزة سطح المكتب

وعلى وجه التحديد، ستستفيد تيليجرام من مساحة الشاشة الإضافية التي تقدمها لمنحك رؤية أفضل لكل ما يحدث على الأجهزة اللوحية، كما يمكنك فتح لوحة جانبية لمشاهدة عرض الشاشة المنقسمة مع شبكة من المشاركين في الفيديو وقائمة بكل من في المكالمة.