نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول ايفون 13 في السعودية والسعر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث معكم اليوم عن موعد نزول ايفون 13 في السعودية، حيث يرغب عدد كبير في معرفة الموعد الخاص بنزول ايفون 13 في المملكة العربية السعودية، وخاصة أنه من أحدث الأجهزة التي تمتلك أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وفي الفترة الأخيرة بدأ الجميع يهتم بشراء أحدث الهواتف الذكية التي يتم تحديثها ونزولها لأول مرة، حيث أعلنت شركة آبل أنه سيتم إنتاج وتوفير أحدث إصدارات في الشهور القادمة، لذلك نقدم لكم اليوم موعد نزول ايفون 13 في المملكة، والسعر المتوقع لهذا النوع.

موعد نزول ايفون 13 في السعودية

يوجد بالمملكة العربية السعودية العديد من أنواع الهواتف المختلفة، ولكن من أكثر الهواتف التي يتم شراؤها واستخدامها هي أنواع الآيفون، لذلك يتم البحث كثيراً عن موعد إطلاق آيفون 13، ويهتم عدد كبير من المواطنين السعوديين بمعرفة سعر هذا النوع والإمكانيات التي يحتوي عليها، حيث تشهد محركات البحث نسبة عالية من البحث عن المواصفات التي يمتلكها هاتف ايفون 13، حيث أعلنت شركة ابل أن الجهاز يحتوي على عدد كبير من المميزات.

متى ينزل الايفون الجديد 13

من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد نزول آيفون 13 في السعودية شهر سبتمبر القادم، ومن المقرر أن يحتوي على كاميرا من النوع المزدوج، كما أنه من الهواتف المقاومة للماء، ومن المحتمل أن يكون سعر هذا النوع يقارب حوالى 4000 ريال سعودي، كذلك أوضحت بعض المصادر أنه سيكون سعرة بالتحديد حوالى 3600 ريال، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإنتاج 170 مليون شاشة حديثة في عام2021.

ومن المرجح أيضاً أن سعر أيفون 13 برو ماكس سيكون 1050 دولار للذارة الداخلية 128 ميغابايت، 1150 دولار للذاكرة الداخلية 256 ميغابايت، 1350 دولار للذاكرة الداخلية 512 ميغابايت.

أنواع هاتف آيفون 13

iPhone 13 mini مقاس الشاشة 5.4 بوصة.

وكذلك iPhone 13 مقاس الشاشة 6.1 بوصة.

iPhone 13 Pro مقاس الشاشة 6.1 بوصة.

iPhone 13 Pro Max مقاس الشاشة 6.7 بوصة.

مميزات ايفون 13

يحتوى ايفون 13 على العديد من المميزات التي تجعله سهل في الاستخدام. ومن المتوقع أن تكون مميزات هاتف ايفون 13 والذي سيتم الإعلان عنه قريباً، ولذلك نذكر لكم أهم المميزات كالتالي: