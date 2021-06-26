ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن شركة "تسلا" (Tesla) الأمريكية عملاق صناعة السيارات الكهربائية، استدعت أكثر من 285 ألف سيارة في الصين؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح الموقع أن الشركة استدعت هذه السيارات بسبب مخاوف متعلقة بسلامة نظام تثبيت السرعة، مضيفا، نقلا عن الإدارة الصينية لتنظيم السوق، أن نظام تثبيت السرعة يمكن تفعيله بسهولة أثناء القيادة ما يسبب زيادة سرعة السيارة بطريقة غير متوقعة.

وأشار "ذا فيرج" إلى أنه تم استدعاء 249 ألفا و855 سيارة موديل 3 وطراز Y، صنعت في مصنع تسلا في شنجهاي، و35 ألفا و655 سيارة موديل 3 تم استيرادها، وجميعها تم إنتاجها بين ديسمبر 2019 ويونيو 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”تسلا” تستدعي 300 ألف سيارة في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.