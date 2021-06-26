- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أيفون 13 بالأسواق مواصفات قوية وسعره بالأسواق المختلفة بشكل متميز في المقال التالي
طرح أيفون 13 بالأسواق وفقاً للموعد المحدد من شركة أبل العالمية . كذلك طرح الهاتف بمواصفات قوية كما اعتادت علي ذلك شركة أبل العالمية . كما أجابت الشركة عن سؤال متي ينزل الايفون الجديد 13 . كذلك السعر الخاص بالهاتف الجديد وما هي مميزات أيفون 13 سواء في مواصفاته الداخلية . كذلك أيضاً المواصفات الخارجية للهاتف حيث من المعروف عن أنتاج شركة أبل . أيفون من الأجهزة القوية الموثوق بها علي مستوي العالم . كما موعد إطلاق أيفون 13 الذي تم التصريح به من شركة أبل العالمية . حسب ما تم تداوله علي مواقع البحث المختلفة موعد نزول أيفون 13 في السعودية . كذلك كافة التفاصيل المتعلقة في هاتف IPHONE 13 .
طرح أيفون 13 بالأسواق وأهم ما جاء عن الهاتف من شركة أبل
جاء في المعلومات المتداولة عن أيفون الجهاز الجديد كلياً . بأن الشركة العالمية أبل قد صنعت عدد 120 مليون نسخة من أيفون . كذلك فيما يخص عدد الشاشات المشار أليه ليتم طرحه علي مستوي العالم . كما أن هاتف أيفون 13 تم تصنيعه بالتنسيق مع الشركة العالمية SAMSUNG DISPLAY . تلك الشركة الرائدة في التصنيع علي أن تقوم بتصنيع أيفون . بعدد يصل إلي 80 مليون من العدد الإجمالي المشار أليه . كذلك جوال أيفون 13 تعهدت الشركة أبل بأن تحافظ علي مواصفاته القوية . كما أن يتم توفير أيفون الجديد كلياً بشاشة مصنعة بتقنية O LED . كذلك تم تصنيع أيفون بأغشية رقيقة بدرجة كبيرة ودرجة حرارة الهاتف منخفضة جداً .
المواصفات التي يحتوي عليها الهاتف الجديد IPHONE 13
- سيتم طرح الهاتف الجديد أيفون من أبل بتقنية O LED تلك التي تدعم التحديث الديناميكي بدرجة 120 هرتز .
- كذلك طرح أيفون 13 بالأسواق تم التصريح بأن الهاتف الجديد يشبه نسخته السابقة أيفون 12 لحد كبير .
- كما أن الهاتف الجديد الكاميرا الخلفية له تحتوي علي مستشعر حجمه كبير عن النسخ التي صدرت سابقاً .
- كذلك IPHONE 13 تم وضع الخاصية الجديدة به وهي تقنية PRO MOTION .
- كما أن هناك العديد من المميزات الخاصة بالهاتف في مواصفاته الداخلية والخارجية أيضاً .
- كذلك يتميز الهاتف الجديد أيفون الشاشة الخاصة به بتقنية T FT O LED من أنتاج شركة LG .
الأسعار الخاصة بالهاتف الجديد أيفون 13 بمختلف الأسواق
- في البداية كما تحدث المحللون بأن النسخة السابقة لهاتف أيفون 12 كانت تعادل 799 دولاراً أمريكي .
- كذلك جاء السعر الخاص بالنسخة السابقة لهاتف أيفون 12 بزيادة قدرها 100 دولار عن نسخة أيفون 11 .
- كما أن سعر هاتف أيفون 13 في جمهورية مصر العربية متوقع أن يكون 17000 جنية مصري .
- كذلك السعر الخاص بالهاتف الجديد أيفون داخل المملكة العربية السعودية متوقع يكون 3900 ريال سعودي .
- كما أنه من المتوقع عن سعر جوال أيفون 13 داخل الأمارات سيكون 3990 درهم إماراتي .
- كما أن طرح أيفون 13 بالأسواق العالمية متوقع أن يكون السعر الخاص به 899 دولاراً أمريكي .
طرح أيفون 13 بالأسواق وهذا ما جاء من معلومات عن المواصفات الخاصة بالهاتف . كذلك المواصفات شملت العديد من المميزات الجديدة بهاتف أيفون 13 . كما أن الموعد المحدد لطرح الهاتف بالأسواق سيكون بشهر سبتمبر القادم .
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح أيفون 13 بالأسواق مواصفات قوية وسعره بالأسواق المختلفة بشكل متميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.