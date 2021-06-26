طرح أيفون 13 بالأسواق مواصفات قوية وسعره بالأسواق المختلفة بشكل متميز

طرح أيفون 13 بالأسواق وفقاً للموعد المحدد من شركة أبل العالمية . كذلك طرح الهاتف بمواصفات قوية كما اعتادت علي ذلك شركة أبل العالمية . كما أجابت الشركة عن سؤال متي ينزل الايفون الجديد 13 . كذلك السعر الخاص بالهاتف الجديد وما هي مميزات أيفون 13 سواء في مواصفاته الداخلية . كذلك أيضاً المواصفات الخارجية للهاتف حيث من المعروف عن أنتاج شركة أبل . أيفون من الأجهزة القوية الموثوق بها علي مستوي العالم . كما موعد إطلاق أيفون 13 الذي تم التصريح به من شركة أبل العالمية . حسب ما تم تداوله علي مواقع البحث المختلفة موعد نزول أيفون 13 في السعودية . كذلك كافة التفاصيل المتعلقة في هاتف IPHONE 13 .

طرح أيفون 13 بالأسواق وأهم ما جاء عن الهاتف من شركة أبل

جاء في المعلومات المتداولة عن أيفون الجهاز الجديد كلياً . بأن الشركة العالمية أبل قد صنعت عدد 120 مليون نسخة من أيفون . كذلك فيما يخص عدد الشاشات المشار أليه ليتم طرحه علي مستوي العالم . كما أن هاتف أيفون 13 تم تصنيعه بالتنسيق مع الشركة العالمية SAMSUNG DISPLAY . تلك الشركة الرائدة في التصنيع علي أن تقوم بتصنيع أيفون . بعدد يصل إلي 80 مليون من العدد الإجمالي المشار أليه . كذلك جوال أيفون 13 تعهدت الشركة أبل بأن تحافظ علي مواصفاته القوية . كما أن يتم توفير أيفون الجديد كلياً بشاشة مصنعة بتقنية O LED . كذلك تم تصنيع أيفون بأغشية رقيقة بدرجة كبيرة ودرجة حرارة الهاتف منخفضة جداً .

المواصفات التي يحتوي عليها الهاتف الجديد IPHONE 13

سيتم طرح الهاتف الجديد أيفون من أبل بتقنية O LED تلك التي تدعم التحديث الديناميكي بدرجة 120 هرتز . كذلك طرح أيفون 13 بالأسواق تم التصريح بأن الهاتف الجديد يشبه نسخته السابقة أيفون 12 لحد كبير . كما أن الهاتف الجديد الكاميرا الخلفية له تحتوي علي مستشعر حجمه كبير عن النسخ التي صدرت سابقاً . كذلك IPHONE 13 تم وضع الخاصية الجديدة به وهي تقنية PRO MOTION . كما أن هناك العديد من المميزات الخاصة بالهاتف في مواصفاته الداخلية والخارجية أيضاً . كذلك يتميز الهاتف الجديد أيفون الشاشة الخاصة به بتقنية T FT O LED من أنتاج شركة LG .

الأسعار الخاصة بالهاتف الجديد أيفون 13 بمختلف الأسواق

في البداية كما تحدث المحللون بأن النسخة السابقة لهاتف أيفون 12 كانت تعادل 799 دولاراً أمريكي .

كذلك جاء السعر الخاص بالنسخة السابقة لهاتف أيفون 12 بزيادة قدرها 100 دولار عن نسخة أيفون 11 .

كما أن سعر هاتف أيفون 13 في جمهورية مصر العربية متوقع أن يكون 17000 جنية مصري .

في جمهورية مصر العربية متوقع أن يكون 17000 جنية مصري . كذلك السعر الخاص بالهاتف الجديد أيفون داخل المملكة العربية السعودية متوقع يكون 3900 ريال سعودي .

كما أنه من المتوقع عن سعر جوال أيفون 13 داخل الأمارات سيكون 3990 درهم إماراتي .

داخل الأمارات سيكون 3990 درهم إماراتي . كما أن طرح أيفون 13 بالأسواق العالمية متوقع أن يكون السعر الخاص به 899 دولاراً أمريكي .

طرح أيفون 13 بالأسواق وهذا ما جاء من معلومات عن المواصفات الخاصة بالهاتف . كذلك المواصفات شملت العديد من المميزات الجديدة بهاتف أيفون 13 . كما أن الموعد المحدد لطرح الهاتف بالأسواق سيكون بشهر سبتمبر القادم .