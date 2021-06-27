نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون iphone 13 الجديد موعد نزوله وسعره داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما تبدع شركة أبل في إنتاج أحدث الجوالات والإلكترونيات حيث أنها من اقوي الشركات والبرندات brand العالمية في المنتجات الإلكترونية الحديثة وتبرهن بتصاميمها ومن ضمن إصداراتها الحديثة جدا والتي سيتم طرحها خلال الشهور القادمة في الأسواق هو ايفون iphone 13 الجديد. ينتظر الكثير من محبي منتجات ابل العالمية موعد نزول ايفون 13 الجديد في الأسواق ويبحثون عن سعره المتوقع للبيع كذلك يهتم المواطنين السعوديين حاليا بالبحث داخل محركات البحث مثل جوجل سعر ايفون 13 الجديد ليقومون بشراءه من داخل مكتبة جرير السعودية.

ايفون iphone 13 الجديد

بالتأكيد عملت ابل علي طرح جوال ايفون 13 الجديد بأحدث تقنيات وإمكانيات توصلت إليها لكي تبهر محبي اصداراتها وكذلك لتستطيع التصدر في الأسواق العالمية الخاصة بالجوالات الإلكترونية والبراندات brand العالمية. هذا الإصدار الجديد كان يتلقى انتظار كبير من معظم الدول والمستخدمين للجوالات الحديثة جدا وفي هذا المقال سوف نتحدث عن جميع تفاصيل جوال ايفون 13 iphone الجديد في عام 2021 من حيث موعد نزوله وسعره المتوقع في الاسواق وخصوصا داخل المملكة العربية السعودية حيث ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين شراء ايفون 13 من مكتبة جرير السعودية.

ايفون iphone 13 الجديد

ستصدر ابل Apple أربعة 4 أنواع بطراز مختلف من جوال ايفون 13 في الأسواق العالمية والتي يختلف كل منهم عن الأخر اختلاف كامل وهذه هي أصدراته الجديدة كالتالي:

ايفون 13 الجديد جوال ايفون 13 ميني iPhone 13 mini ايفون 13 برو iPhone 13 Pro العتاد ايفون 13 برو iPhone 13 Pro max

مواصفات وسعر ايفون 13 iphone الجديد

بالطبع سيحتوي هذه الإصدار الجديد من ايفون علي أمكانية اعلي بكثير من الإصدارات السابقة له من ايفون 12 و ايفون 11 وغيرها من الإصدارات السابقة والتي تم طرحها واستخدامها داخل الأسواق. حيث سوف يحتوي ايفون 13 الجديد علي بطارية بسعة اقوي بكثير مما سبق ومن المتوقع أن تكون كالتالي:

في طراز ايفون 13 بطارية بسعة 3095 مللي أمبير.

طراز الميني بطارية بسعة 2406 مللي أمبير.

يحتوي ايفون 13 برو + البرو ماكس علي بطارية قوية جدا بسعة 4325 مللي أمبير.

علما بان هذه تفاصيل متوقع من بعض المحللين ولم تقم شركة ابل بإصدار رسمي بنفسها حتي الآن. ولكن في حالة مقارنة قوة بطاريات ابل ببعض بطاريات جوالات الشركات الأخري للجوالات مثل سامسونغ. حيث تصل بعض إصدارات جوالاتها إلى قوة بطارية تتراوح من 4000 إلى 5000 مللي أمبير. ولكن بالتأكيد شركة ابل Aplle هي الأقوى في الكثير والكثير من إمكانياتها العالمية والتي لا يمكننا تجاهلها.

سعر ايفون 13

حيث كانت أسعار أصدرات ايفون السابقة لهذا الإصدار الجديد من ايفون 13 برو يتوقع بعض المحللين سعر ايفون 13 الجديد. وتكون الأسعار في شكل هيكل تسلسلي هكذا كان إصدار ايفون 12 وبلغ اصدارة حوالي 799$ دولارا حيث زاد عن الإصدار السابق له ايفون 11 بحوالي 100$ دولار تقريبا وهنا يتوقع بعض المحللون أن يكون سعر ايفون 13 الجديد مقارب من ايفون 12 السابق له أو سيكون بزيادة بسيطة في حدود أل 100 دولار أمريكي.

متى ينزل ايفون 13 الجديد



من المرجح أنه سيتم نزول ايفون 13 الجديد من شركة ابل في 14 سبتمبر المقبل من العام الحالي 2021. وسوف تقوم أبل بتلقي جميع الطلبات على احدث إصدار لها بداية من سبتمبر المقبل وكان هناك بعض المعلومات الصادرة من المحللين تفيد بأنه سيتم صدور سلسلة ابل للايفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر .