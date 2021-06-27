”هواوي” تكشف عن تصميم هاتف ”Huawei nova 8i”

أكدت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“ طرح هاتفها ”Huawei nova 8i“ في السوق الصينية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت العملاق الصيني بالفعل عن بعض من مواصفات هذا الإصدار، واليوم تقدم صور ثلاثية الأبعاد نظرة أوضح إلى تصميم الهاتف.

وتظهر الصور الرسمية التي تم نشرها عبر موقع “ Playfuldroid هاتف nova 8i بملامح تصميم هاتف الشركة السابق Mate 30 Pro، حيث تتميز الكاميرا الخلفية بتصميم دائري، وتأتى بإعدادات رباعية للكاميرا، كما تضم الإعدادات فلاش LED.

كما يظهر هاتف nova 8i بتصميم زجاجي منحنٍ في الإطار الجانبي للهاتف، وأيضاً يتميز الهاتف بتصميم نحيف للغاية، كما يضم الجانب الأيمن زر التحكم في الصوتيات، وزر التشغيل الرئيس الذي يدعم أيضاً تقنية استشعار البصمة.

وتوضح الصور المسربة اللون المميز للهاتف، وهو ضوء القمر الفضي، كما تقدم هواوي اللون الأزرق، والأسود أيضاً.

يذكر أن الصورة الرسمية لم توضح التصميم الأمامي للهاتف، إلا أن تسريبات سابقة نشرت عبر موقع “ Playfuldroid“ أشارت إلى أن هاتف nova 8i يأتي بنتوءة في الشاشة للكاميرا الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.