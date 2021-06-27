سي إن إن: ارتفاع حاد في الهجمات الإلكترونية خلال الأسابيع الأخيرة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعا حادا في الهجمات الإلكترونية ، ما أدى في كثير من الأحيان إلى تعطيل الخدمات والمنتجات الضرورية للحياة اليومية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن في مايو الماضي، أدى هجوم إلكتروني لفرض إغلاق لمدة ستة أيام لخط أنابيب كولونيال - وهو خط رئيسي على الساحل الشرقي الأمريكي يوفر الغاز لملايين الأشخاص - وبعد أيام عانى مصنع الطعام JBS USA أيضًا من هجوم إلكتروني، ما أثر على الخوادم التي تدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

ونوهت الشبكة الأمريكية باستمرار الوضع المضطرب في يونيو ، حيث كشفت العديد من الشركات البارزة مثل ماكدونالدز وبيلوتون أنها أيضًا مستهدفة من قبل المتسللين.

وسلطت تلك الهجمات الضوء على الحاجة المتزايدة لمتخصصي الأمن السيبراني