”فولكس فاغن” تتوقف عن إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي بحلول 2035

أعلنت شركة صناعة السيارت الألمانية ”فولكس فاغن“ تخليها نهائيا عن إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي؛ التي تحمل العلامة المركزية للمجموعة بحلول عام 2035.

وصرح كلاوس زيلمر، مدير تسويق فولكس فاغن لصحيفة ”مونشنر ميركور“ الألمانية، أن صانع السيارات الألماني سيتخلى عن العمل في مجال سيارات محركات الاحتراق في أوروبا في الفترة بين 2033 و2035.

وأضاف زيلمر، أن التخلي عن هذه السيارات في الولايات المتحدة والصين سيتم في خطوة لاحقة، وسيستغرق الأمر فترة أطول للتخلي عن هذه السيارات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وقال زيلمر للصحيفة، إنه بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، يجب أن يكون أسطول ”فولكس فاغن“ بأكمله محايدا لثاني أكسيد الكربون، كما أنه يريد أن يرى السيارات الكهربائية تمثل 70%من إجمالي مبيعات الشركة في أوروبا بحلول عام 2030.

وجاء هذا الإعلان بعد أن كشفت شركة ”أودي“ عن خطوة مماثلة؛ إذ أعلنت اعتزامها التوقف عن إنتاج هذه السيارات في 2033، كما قالت شركة ”فورد“ في وقت سابق من العام الجاري: إنها ستبيع في أوروبا السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 فقط، وتخطط لإنفاق مليار دولار لتحويل مصنعها في كولونيا بألمانيا إلى خط إنتاج للمركبات الكهربائية.