أعلنت شركة صناعة السيارت الألمانية ”فولكس فاغن“ تخليها نهائيا عن إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي؛ التي تحمل العلامة المركزية للمجموعة بحلول عام 2035.
وصرح كلاوس زيلمر، مدير تسويق فولكس فاغن لصحيفة ”مونشنر ميركور“ الألمانية، أن صانع السيارات الألماني سيتخلى عن العمل في مجال سيارات محركات الاحتراق في أوروبا في الفترة بين 2033 و2035.
وأضاف زيلمر، أن التخلي عن هذه السيارات في الولايات المتحدة والصين سيتم في خطوة لاحقة، وسيستغرق الأمر فترة أطول للتخلي عن هذه السيارات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
وقال زيلمر للصحيفة، إنه بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، يجب أن يكون أسطول ”فولكس فاغن“ بأكمله محايدا لثاني أكسيد الكربون، كما أنه يريد أن يرى السيارات الكهربائية تمثل 70%من إجمالي مبيعات الشركة في أوروبا بحلول عام 2030.
وجاء هذا الإعلان بعد أن كشفت شركة ”أودي“ عن خطوة مماثلة؛ إذ أعلنت اعتزامها التوقف عن إنتاج هذه السيارات في 2033، كما قالت شركة ”فورد“ في وقت سابق من العام الجاري: إنها ستبيع في أوروبا السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 فقط، وتخطط لإنفاق مليار دولار لتحويل مصنعها في كولونيا بألمانيا إلى خط إنتاج للمركبات الكهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”فولكس فاغن” تتوقف عن إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي بحلول 2035 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.