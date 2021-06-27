نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن نقاط فورت نايت والحصول على نقود Fortnite V-BUCKS في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنًا مع إطلاق تحديث Fortnite V17.10، يتواصل بحث اللاعبين عن كيفية شحن نقاط فورت نايت بشكل سهل وسريع، من أجل الحصول على العناصر الأساسية للعبة التي حققت أرقامًا قياسيًا خلال الفترة الأخيرة من حيث مرات التحميل على المنصات المختلفة، نظرًا لما تتميز به عن مثيلاتها من اللعبات الإلكترونية الشهيرة، في أنها توفر الحصول على الهدايا والمكافآت والجوائز والميداليات المتنوعة، ما يُسهل مهمة اللاعبين في تخطي المستويات الأعلى والوصول على نقطة النجاح، وساعد في ذلك أيضًا التحديثات المستمرة التي يتم إطلاقها من الحين للآخر.

تحديث Fortnite V17.10

في البداية وقبل أن نتناول معكم كيفية شحن نقاط فورت نايت والحصول على نقود V-BUCKS، نكشف لكم أبز ما تضمنه التحديث الجديد من اللعبة والذي حمل رقم V17.10، حاملاً معه أسطول الفضائيين الهائل المكون من السفينة الأم والأطباق الطائرة،، والخاطفات التي تظهر في أماكن محددة، تُرسل بشكل مفاجئ أشعة إلى الأرض، وتحتجز من يسير عليها، وبعد احتجازه من قبل الفضائيين، تكمن لك العودة الثانية إلى الأرض مدججًا بأحدث الأسلحة القتالية القوية، والتي تحصل عليها مقابل جمع الأجرام الشبيهة بالبرتقال، في الوقت الذي تُطلق فيه السفينة الطفيليات الفضائية التي تُسبب خطر جديد على النظام البيئي.

اختراق أجهزة الاستطلاع للفضائيين

من مفاجأة التحديث الجديد أيضًا، أنه تم اختراق أجهزة الفحص والاستطلاع من قبل الفضائيين، كما أصبحت أجهزة المسح والاستكشاف تأخذ وقتًا إضافيًا لإعادة شحنها، وتقليص مُدة فعالية ذخيرتها، كما تم إصلاح مشكلة الضرر الذي كان يأتي من السيارة أثناء السير، كما تمت إعادة تشغيل القدرة.

صورة بأشكال الطفيليات الفضائية:

شحن نقاط فورت نايت واسترداد بطاقة V-BUCKS

والآن يمكنكم التمتع بالتحديث الجديد والحصول على السكنات والملابس والعناصر الأساسية، من خلال شحن نقاط فورت نايت، وذلك بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لـ Epic Games، وتسجيل الدخول بحسابك الأصلي أو إنشاء حساب جديد، من أجل استرداد رمز بطاقة V-Bucks، وبعد الدخول، انقر فوق ابدأ فيما يلي لتعثر على حسابك وتتمكن من استرداد نقود V-Bucks الخاصة بك.