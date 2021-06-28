نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار لأصحاب الهواتف الذكية واتساب وتفعيل ميزات جديدة على هواتف الأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل دائما شركة واتساب على اضافة ميزات جديدة لمستخدمي تطبيقها كل فترة في إطار منافسة التطبيقات الأخرى فقد طرحت أخيراً ميزتين جديدتين على هواتف الأندرويد، حيث يقال إن واتساب اضاف لنظام Android ميزتين جديدتين مع تحديث الإصدار 2.21.13.17، ومع ذلك، فإن الميزات متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع مستخدمي هواتف Android قريبًا جدًا، ومع التحديث الجديد، ستتمكن من إعادة توجيه حزم الملصقات إلى جهات الاتصال الخاصة بك، ومع ذلك، لن يُسمح بإعادة توجيه سوى حزم الملصقات التي تم تنزيلها من WhatsApp، وسيحدث تغيير آخر تجميلي في الغالب، أعاد WhatsApp تصميم الملاحظة الصوتية، بدلاً من الخط المستقيم الذي يمكنك رؤيته بجانب زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، سترى الآن شكل موجة عند تشغيل الملاحظة الصوتية، وفقًا لتقرير WABetaInfo، إذا كنت بالفعل أحد مستخدمي WhatsApp beta، فيمكنك تنزيل الإصدار الجديد للحصول على هاتين الميزتين.

ميزات جديدة على هواتف أبل من واتساب:

من خلال تقارير خبراء التكنولوجيا لكافة مستخدمي Apple iPhone فإنه يمكن بالفعل القيام بإعادة توجيه حزم ملصقات واتساب، وإرسالها إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، وذلك بهدف التحقق مما إذا كانت الميزة ممكّنة أم لا، يمكن للمرء فتح متجر ملصقات واتساب وتحديد حزمة ملصقات لمعرفة تفاصيلها، إذا رأوا زرًا للأمام في الجزء العلوي من حزمة الملصقات، فهذا يعني أن الميزة متاحة لهذا الحساب المحدد، وسيؤدي النقر فوق زر إعادة التوجيه إلى السماح للمستخدمين بتحديد الدردشات التي يرغبون في إعادة توجيه حزمة الملصقات إليها سيقوم واتساب بعد ذلك بإرسال رابط لعرض حزمة الملصقات وتنزيلها بسرعة.

واتساب تنافس انستجرام في ميزة للصور والفيديوهات ومشاهدتها مرة واحدة فقط:

وهذه الميزة الجديدة تسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات تشاهد مرة واحدة، وتعتبر هذه ميزة كبيرة لهواتفنا فبعد اضافة هذه الميزة لن تمتلئ ذاكرة هواتفنا بالصور الواردة عبر واتساب بعد اليوم، إذ من المقرر أن يدخل التطبيق قريباً ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط، وتسمح الميزة الجديدة للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا مرة واحدة على غرار إنستغرام، وفق موقع WABetaInfo

ميزات جديدة لمستخدمي أندرويد وآيفون:

حيث تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم إمكانية التأكدمن مشاهدة الرسالة من قبل الشخص المستقبل لها، فقد أوضح الموقع من خلال بعض التقارير أن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي “أندرويد” و”أي أو أس”، ولا تزال هذه الميزة في مراحلها المبكرة وقد لا تكون متاحة حتى يتم تشغيلها بنجاح حيث ستشمل التجربة عدداً محدداً من المستخدمين الذين يمكنهم استخدامها وتقديم اقتراحاتهم، وفي حال نجح الإصدار التجريبي، سيتم طرح الميزة للمستخدمين، وفق الموقع ، وستتاح لجميع مستخدمي الهواتف الذكية استخدام هذه الميزات مما يساعد على منافسة واتساب للتطبيقات التي تمتاز بهذه الميزات وترغب في التمسك بتطبيق واتساب في خضم منافسة التطبيقات الاخرى.