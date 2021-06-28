نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رسمية لشحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mobile للحصول على آلاف الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ببجي من أقوى الألعاب الإلكترونيه التي حازت على اهتمام الكثير من الشباب في مختلف البلدان حول العالم، لذا يبحث الكثير من الشباب عن عن الطرق الآمنة التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل بكل سهولة دون الوقوع في الخطر عند الشحن من مواقع غير رسمية وتعرض الحساب للسرقة أو لخسارة أموال شحن الشدات لذا سنعرض لكم الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله شحن شدات ببجي بطريقة آمنة.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل pubg m الobile

يمكن شحن شدات ببجي موبايلعن طريق موقع midasbuy وهو موقع رسمي يمكن الشحن من خلاله وليس مجاني كما يدعي البعض، حيث أنه شحن الشدات لايمكن إلا من خلال مواقع رسمية وبمقابل مدفوع ويمكن الشحن من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع موقع midasbuy

إنشاء حساب على الموقع

اختيار الدولة التي منها مالك الحساب

إدخال معرف اللاعب الخاص بك ID

اختيار عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شحنها

اختيار وسيلة الدفع

سيتم إرسال رمز تأكيد إلى هاتفك في رسالة قصيرة

تأكيد رمز التحقيق المرسل على الهاتف

الدفع وتأكيد عملية الشحن

وأخيرًا التأكد من وجود الشدات في الحساب

تأمين الحساب عد شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile

بعد إتمام عملية شحن شدات ببجي موبايل يجب تأمين حساب اللاعب وذلك بعدم حفظ بيانات الدفع على موقع الشحن حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى بدون علم المالك، كما يجب إتباع الخطوات التالية:

اختيار كلمة مرور قوية

مزامنة الحساب مع رقم الهاتف لتأكيد وصول رسالة قصيرة في كل عملية شحن

حذف بيانات بطاقة الإئتمان من موقع الشحن بعد الانتهاء من عملية شراء شدات ببجي موبايل.

يذكر أن موقع Midasbuy من أهم المواقع الرسمية التي يمكن للاعب أن يقوم بإستخدام الID لشحن شدات ببجي، وكذلك تستطيع من خلال الموقع أن تقوم بشحن الشدات وذلك عن طريق رصيد هاتفك، ويتميز موقع Midasbuy بالعديد من المميزات، حيث يقوم الموقع بتقديم العديد من الهدايا للعملاء، وكذلك يتمتع الموقع بمصداقية كبيرة من قبل كافة العملاء.

وتعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الرسمية والشرعية التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل دون اللجوء إلى المواقع الغير رسمية، وبعدها يمكن استخدام هذه الشدات في شراء كل ما يحتاجه اللاعب من أسلحة وملابس بأشكال مميزة حيث تعتبر شدات ببجي هي العملة الرقمية التي تستخدم في شحن اللعبة.