تردد قناة أون تايم سبورت on time sports 2021 الناقلة لقاء الزمالك والمقاصة اليوم في الدوري

يسعى محبي كرة القدم المصرية إلي أستقطاب تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، لمتابعة مباريات كرة القدم المصرية، فالقناة هي الناقل الحصري والوحيد لكافة الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تقام داخل مصر، وأصبحت في وقت قصير من أهم القنوات الرياضية العربية، التي بها نسبة مشاهدة كبيرة جداً في داخل مصر وفي الوطن العربي، والعالم من المصريين والعرب المنتشرين في جميع قارات العالم، والليلة تنقل القناة لقاء الزمالك والمقاصة في أطار مباريات الجولة رقم 27 من عمر مسابقة الدوري العام المصري.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

تضم قنوات أون تايم سبورت العديد من نجوم الإعلام الرياضي المصري، وكذالك المعلقين الرياضين على مباريات كرة القدم وكرة اليد وغيرها من اللعبات الجماعية والفردية، ومن أبرز الإعلاميين في باقة قنوات أون الإعلامي، ” أحمد شوبير، مدحت شلبي،سيف زاهر، إبراهيم عبد الجواد، إبراهيم فايق، شيماء صابر، تامر صقر، والمعلقين أيمن الكاشف، مؤمن حسن، بلال علام، والعديد من المحللين الرياضيين وخبراء كرة القدم المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

تمتلك قنوات أون تايم العديد من البطولات الحصرية التي تنقل فقط عبر شاشة قنوات أون، ومن أهم هذه الحصريات ما يلي.

مباريات الدوري المصري الممتاز.

مباريات كأس مصر ومباريات السوبر المصري.

مباريات المنتخبات المصرية الودية الدولية التي تلعب بالقاهرة.

مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية التي تقام داخل مصر عبر التردد الأرضي.

جميع البطولات والمنافسات الفردية والجماعية التي تلعب داخل مصر ” كرة يد، طائرة، سلة، تنس طاولة”.

تردد قنوات ONTIME SPORTS