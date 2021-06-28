نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time Sports بأفضل جودة 1 و 2 و 3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time Sports بأفضل جودة ممكن أن تراها في القنوات الرياضية المصرية، حيث يمكنكم مشاهدة القناة بجودات مختلفة، وذلك بعد التحديث الجديد التي إضافته القناة مؤخراً، لمجموعة قنوات اون تايم الوحيدة في مصر التي تمتلك حقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تنقل بعد قليل أحد المباريات القوية التي ينتظرها الملايين في مصر والوطن العربي، وذلك لأن أحد طرفي لقاء اليوم الزمالك المصري.

تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time Sports بأفضل جودة

تقدم قنوات اون تايم عدة ترددات في التحديث الجديد لعام 2021، حيث يمكنكم الإطلاع على الترددات الجديدة المجانية المفتوحة من خلال التالي:



القناة: On Time Sports 1

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الثانية لقنوات on time Sports

التردد: 11681.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الثالثة لقنوات اون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

محللين قنوات اون تايم سبورت

أهم المقدمين الإعلاميين والصحفيين الموجودين في قنوات اون تايم سبورت هم مدحت شلبي وإبراهيم فائق وأحمد شوبير كما تجد أهم برامج القناة هي ملعب أون تايم والذي يقدمه الكابتن سيف زاهر وأحمد شوبير وكذلك برنامج ي مساء الأنوار الذي يقدمه مدحت شلبي.



مباريات اليوم على قنوات اون

تقدم قناة أون تايم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك المصري والإتحاد السكندري في نهائي بطولة كرة السلة، حيث أجريت قبل اللقاء الختامي اربع مباريات استطاع في المباراة الأولي أن يحقق فريق الاتحاد الفوز الأول، كما استطاع فريق الزمالك أن يحقق فوزين متتاليين وفي المباراة الرابعة استطاع الاتحاد الفوز ليتعادل الفريقين، وتأتي هذه المباراة الخامسة هي المباراة الفاصلة في مبارات دوري سوبر السلة 2021، حيث تقام المباراة على قناة أون تايم سبورت 3.

كما تقام اليوم مباراة أخري يجمع طرفيها الزمالك أيضا حيث يلتقي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة مع فريق مصر المقاصة في إطار الجولة السابعة والعشرين من مباريات الدوري المصري الذي يتصدره الفارس الابيض حتي الآن، قبل أن يلعب الأهلي مبارياته المؤجلة.

قدمنا لكم تحديث تردد قناة أون تايم سبورت الجديد On Time Sports بأفضل جودة 1 و 2 و 3.