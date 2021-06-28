طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021 عن طريق الأيدي بخطوات سهلة

طريقة شحن شدات ببجي موبايل التي يبحث عنها الكثير من لاعبي تلك اللعبة المميزة التي أصبحت هي الأكثر انتشاراً بين فئات الشباب وأعمارهم المختلفة، ولعبة ببجي من اشهر الألعاب التي استطاعت أن تجذب قاعدة كبيرة من الشباب في أعمار مختلفة، وتحتاج تلك اللعبة إلى شحن شدات اللعبة لكي يستطيع اللاعب في استكمال المراحل المختلفة والنجاح فيها.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

PUBG Unknown Currency UC أو كما يطلق عليها شدات ببجي هي عبارة عن عملات افتراضية خاصة بلعبة ببجي، والتي تحتاج لها اللعبة في شراء الاسلحة والذخيرة وأيضاً الأزياء ومستلزمات الحماية وغير ذلك من الأشياء التي تساعد اللاعب على الفوز في المرحلة والانتقال إلى المراحل المتقدمة، كما يحتاج اللاعب أيضاً إلى شدات ببجي لكي يتم تفعيل royal paus وهي من الأمور التي تميز اللاعبين عن بعضهم كما يساعد على توفير الكثير من الجوائز التي يحصل عليها عند النجاح والتقدم في مراحل اللعبة، كما يساعد على تعزيز فرصة الفوز في كل مرة.

طريقة شحن شدات ببجي

توجد الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل منها الشحن عن طريق بطاقة ببجي:

قم بشراء البطاقة عبر موقع بطاقتي بشكل سهل وبسيط.

بعد تأكيد الشراء سيتم استلام كود التفعيل الخاص بك مباشراً وهذا عبر بريدك الإلكتروني.

ثم قم بالدخول على موقع PUBG الرسمي.

في تلك الخطوة قم بكتابة الـ ID الخاص بك في اللعبة.

قم بإدخال كود البطاقة الذي قمت باستلامه بواسطة بريدك الإلكتروني.

اضغط على كلمة “redeem”.

بطاقة ايتونز

هي طريقة خاصة فقط بالأشخاص التي تمتلك هواتف الايفون والأجهزة الذكية مثل الايباد، لا يعمل هذا النظام إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام ios، وبالخطوات التالية:

اشحن الرصيد الخاص بالـ id apple عن طريق بطاقة الايتونز.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص والذي تحتاج إلى إضافة الشدات إليه.

الآن عليك الضغط على شدات ببجي الموجودة داخل اللعبة وقم بشراء الكمية التي تحتاج إليها.

الدفع يتم من خلال رصيد ايتونز الخاص بـ apple id.

بطاقات جوجل بلاي