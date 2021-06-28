نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 1-2-3 On time Sport نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 1-2-3 نايل سات، هي أحد أهم الترددات التي يبحث عنها العديد من المشاهدين خلال الوقت الحالي، نظرًا لم تقوم بنقله من مباريات هامة من مباريات الدوري المصري وكأس مصر وغيرها من اللعبات الرياضية التي يتم إذاعتها علي الهواء مباشرة مثل دوريات كرة الطائرة وكرة السلة بالإضافة الي دوري كرة اليد بالإضافة الي المباريات الدولية، كما تقدم القناة باقة من البرامج الرياضية المتنوعة واستوديوهات متميزة من أجل تحليل المباريات، ويبحث العديد من الأفراد عن طريقة استقبال تردد قناة أون تايم سبورت علي القمر الصناعي نايل سات، ومن خلال موقعنا المتميز نوضح لكم أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت 1-2-3 علي القمر الصناعي نايل سات.

قناة أون تايم سبورت الرياضية 2021

تعد القناة من أنجح القنوات الرياضية التي نالت شهرة كبيرة خلال وقت قياسي نتيجة ما تقوم ببثه من بطولات عالمية وكان أخر هذه البطولات هي بطولة كاس العالم لكرة اليد، كما تقدم القناة عدد كبير من البرامج الرياضية التي تبث أحداث رياضية محلية وعالمية بإمكانيات وجودة عالية، ويتم بث القناة بالمجان لجميع المشاهدين سواء من داخل مصر أو خارجها، ولا يحتاج المشاهد إلى القيام بدفع رسوم أو اشتراك من أجل تشغيل القناة، وهذه المميزات متوفرة في جميع قنوات On time Sport الرياضية سواء الأولي أو الثانية أو الثالثة، وتضم قنوات أون تايم سبورت عدد مميز من المحليين الرياضيين من أشهرهم (دكتور طه إسماعيل، عماد متعب، حازم إمام، محمد صلاح أبو جريشة، محمد فضل، فاروق جعفر، أيمن يونس، طارق الدسوقي، جمال حمزة، بالإضافة الي مقدمي البرامج المعروفين مثل الكابتن احمد شوبير ومدحت شلبي وسيف زاهر وإبراهيم فايق).

تردد قنوان أون تايم سبورت الرياضية 1-2-3 نايل سات 2021

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الأولي: 10853.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الثانية: 10853.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الثالثة: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.