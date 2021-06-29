إِشارة تردد قناة دبي سبورت الرياضية Dubai Sports HD1-2-3 ترددات قنوات الرسينج على نايل وعرب سات

نتابع معكم اليوم إِشارة تردد قناة دبي سبورت الرياضية Dubai Sports HD1-2-3 وهي من أشهر قنوات الرياضة العربية على الأقمار نايل سات ويوتل سات وكذلك على القمر عرب سات هونبيرد، أما عن ملكية قنوات دبي خاصة قناة دبي الرياضية فهي تتبع في ملكيتها مؤسسة دبي للإعلام، وقناة دبي الرياضية متخصصة في نقل الأحداث والفاعليات الرياضية المحلية والعربية والدولية، هذا وقد استطاعت قنوات دبي خلال الفترة الماضية في امتلاك قاعدة جماهيرية على امتداد الوطن العربي والشمال الأفريقي وجنوب أوروبا، أما عن بداية انطلاق قناة دبي الرياضية، فكانت بداية بث القناة غي عام 1998، أي أنها من أوائل القنوات العربية ذات الصبغة التخصصية غي الإعلام الرياضي.

إِشارة تردد قناة دبي سبورت الرياضية Dubai Sports HD1-2-3

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 7.3 غربا 12322 عمودي 30000 3/4 مفتوح Hot Bird 13 شرقا 12399 أفقي 29700 2/3 مفتوح

تردد قنوات دبي الرياضية الحديدة 2021 على نايل سات وعرب سات وهوتبيرد

وتجدر الإِشارة إلى أن قنوات دبي على اختلاف تنوعها تتميز بفرق عمل تتسم بالمهنية والاحترافية كلا في مجاله، هذا وقد تمكنت قناة دبي سبورت الرياضية في الحصول على حقوق نقل وبث العديد من البطولات التي يقبل عليها عشاق الرياضة،وتتميز القتاة أيضا باهتمامها بالعديد من الألعاب الرياضية التي تلقى رواج جماهيري عربي،ومع أهمية القناة فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير الشامل والوافي عن إشارة بث تردد قناة دبي سبورت الرياضية الإماراتية، هذا ويغطي بث القناة مساحة جغرافية متسعة بفضل بثها على العديد من الأقمار الصناعية العربية والأوروبية.

باقة قنوات دبي الرياضية والرسينج



دبي الرياضية HD .

. دبي الرياضية 2.

دبي الرياضية 3.

دبي ريسينج 1.

دبي ريسينج 2.

دبي ريسينج 3.