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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إِشارة تردد قناة دبي سبورت الرياضية Dubai Sports HD1-2-3 ترددات قنوات الرسينج على نايل وعرب سات في المقال التالي
نتابع معكم اليوم إِشارة تردد قناة دبي سبورت الرياضية Dubai Sports HD1-2-3 وهي من أشهر قنوات الرياضة العربية على الأقمار نايل سات ويوتل سات وكذلك على القمر عرب سات هونبيرد، أما عن ملكية قنوات دبي خاصة قناة دبي الرياضية فهي تتبع في ملكيتها مؤسسة دبي للإعلام، وقناة دبي الرياضية متخصصة في نقل الأحداث والفاعليات الرياضية المحلية والعربية والدولية، هذا وقد استطاعت قنوات دبي خلال الفترة الماضية في امتلاك قاعدة جماهيرية على امتداد الوطن العربي والشمال الأفريقي وجنوب أوروبا، أما عن بداية انطلاق قناة دبي الرياضية، فكانت بداية بث القناة غي عام 1998، أي أنها من أوائل القنوات العربية ذات الصبغة التخصصية غي الإعلام الرياضي.
إِشارة تردد قناة دبي سبورت الرياضية Dubai Sports HD1-2-3
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Eutelsat
|7.3 غربا
|12322
|عمودي
|30000
|3/4
|مفتوح
|Hot Bird
|13 شرقا
|12399
|أفقي
|29700
|2/3
|مفتوح
تردد قنوات دبي الرياضية الحديدة 2021 على نايل سات وعرب سات وهوتبيرد
وتجدر الإِشارة إلى أن قنوات دبي على اختلاف تنوعها تتميز بفرق عمل تتسم بالمهنية والاحترافية كلا في مجاله، هذا وقد تمكنت قناة دبي سبورت الرياضية في الحصول على حقوق نقل وبث العديد من البطولات التي يقبل عليها عشاق الرياضة،وتتميز القتاة أيضا باهتمامها بالعديد من الألعاب الرياضية التي تلقى رواج جماهيري عربي،ومع أهمية القناة فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير الشامل والوافي عن إشارة بث تردد قناة دبي سبورت الرياضية الإماراتية، هذا ويغطي بث القناة مساحة جغرافية متسعة بفضل بثها على العديد من الأقمار الصناعية العربية والأوروبية.
باقة قنوات دبي الرياضية والرسينج
- دبي الرياضية HD.
- دبي الرياضية 2.
- دبي الرياضية 3.
- دبي ريسينج 1.
- دبي ريسينج 2.
- دبي ريسينج 3.
اشهر البرامج التي تقدمها قنوات دبي الرياضية
- المنصة
- على مسؤوليتي
- مباشر دبي
- الجماهير.
تردد قناة دبي سبورت 2 و3 الجديد على نايل سات 2021
|إسم القناة
|التردد
|معدل الترميز،
|معامل تصحيح الخطأ
|دبي سبورت 1
|12322 V
|30000
|3/4
|دبي سبورت 2
|11096 H
|27500
|3/4
|Dubai Sports 3
|11096 V
|27500
|3/4
ويغطي بث قنوات دبي الرياضية منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، معظم دول أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، وروسيا، وتقد قنوات دبي الرياضية إعلام رياضي احترافي يتسم بالمهني والتنوع، وقد تمكنت القناة على ما يقرب من ربع قرن أن تنال كامل رضا واستحسان متابعيها ومشاهديها.
معلومات قناة دبي الرياضية
|النوع
|قناة رياضية
|المالك
|مؤسسة دبي للإعلام
|تاريخ التأسيس
|1998م
|صيغة الصورة
|البلد
|الإمارات العربية المتحدة
|اللغة
|اللغة العربية
اللغة الإنجليزية
|القنوات الأخوات
|تلفزيون دبي
|المقر الرسمي
|دبي الإمارات العربية المتحدة
|الموقع الرسمي
|قناة دبي الرياضية
معلومات بث تردد قناة دبي سبورت الرياضية
|مناطق البث
|الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أستراليا، روسيا
|ساعات البث
|24 ساعة
|ياه سات A1
|التردد: 11823
الاستقطاب: افقي
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 8/9
|عرب سات
|التردد: 12130
الاستقطاب: عمودي
معدل الرمز: 27500
التصحيح: 5/6
وتجدر الإشارة إلى أن باقة قنوات دبي سبورت الرياضية تبث محتواها الرياضي المتميز على مدار اليوم وطوال 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع، ويمكن لباقة قنوات دبي الرياضية نقل العديد من الاحداث والفاعليات الرياضية في نفس التوقيت، ورجع ذلك لامتلاكها عدة قنوات، وتشمل قنوات دبي الرياضية ثلاث قنوات هي دبي الرياضية 1، و2، و3، أما عن قنوات الرسينج فتشمل أيضا ثلاث قنوات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إِشارة تردد قناة دبي سبورت الرياضية Dubai Sports HD1-2-3 ترددات قنوات الرسينج على نايل وعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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