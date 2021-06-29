نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حل مشكلة تحديث السناب شات الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث واجه مستخدمي التطبيق مشكلة تحديث السناب شات الجديد ، حيث كانت المشكلة عبارة عن عدم فتح ، قامت بالطريقة الصحيحة لكي تتمكن من المشكلة ، ومن الجدير بالذكر أنه قامت بعمل تحديث جديد لعملية السناب شات. جعلها تجدها في الحسابات.

مشكلة تحديث السناب الجديد

و الجدير بالذكر أنه يشير إلى أن المشكلة هي المشكلة التي قمت بتفعيلها ، وبدء تطبيق TestFlight من المتجر. الخاص بهاتفك ثم قامت بتحميل التطبيق التجريبي ، علما بأن هذه النسخة هي نسخة تجريبية من برنامج السناب.

مشكلة توقف سناب

أن مشكلة سناب شات جعلت المستخدمين يغضبون من التحديث الجديد والذي أدي إلي اتجاه المستخدمين إلي محركات البحث فورآ ليبحثون عن حل للمشكلة، وكما ذكرنا أنه هنالك طريقتين لحل مشكلة سناب شات الجديد، حيث تعتبر هذه مشاكل بسيطة ويمكنك حلها بسهولة عن طريق عدم تحميل السناب الجديد، أما إذا حملته فقم بتحميل المشار إليه في ألاعلي لتحصل علي تطبيق تجريبي تستخدمه لحين تحديث البرنامج

التحديث الجديد ومميزاته وأهم عيوبه

حيث أنه جاء التحديث الجديد بعيوب أشاد بها المسستخدمين وهي كالتالي:

عند تسجيل الدخول في التحديث الجديد لا تتم العملية

يختفي المتابعون من حسابك الشخصي

لا تستطيع الرجوع إلي الاصدار القديم إلا علي الأندرويد

وهذه كلها عيوب جائت في التطبيق الجديد المحدث من سناب شات ولكن لا يوجد أي مميزات حيث سوف تأتي المميزات في التحديث القادم والتي سوف تشمل التالي

تحديث واجهة تسجيل الدخول إلي البرنامج تحديث قائمة المتابعون والتي لا تظهر في التطبيق الحالي تحديث شامل يجعل التطبيق يعمل بصورة أفضل من التحديث الحالي

مستخدمي السناب شات

ينتظر مستخدمي سناب شات حل لهذه المشكلة في أسرع وقت وكما سردنا في هذا المقال أنه يمكنك حل المشكلة بأن لا تقوم بتحديث تطبيقك لحين صدور التحديث الجديد للبرنامج، حيث جائت هذه المشكلة علي كل من الاندرويد والايفون، وفي النهاية المقال قد سردنا لكم أهم التفاصيل حول مشكلة التحديث الجديد لسناب شات وإذا كان لديكم أي أستفسارات لا تتردد في ترك تعليق