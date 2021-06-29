طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 .. احصل على هدايا

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عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير يبحث العديد من محبي هذه اللعبة عن طريقتها، فالعديد يقومون بالبحث عن طريقة الشحن لهذه اللعبة بعيداً عن النصب والخداع والهاكر وبطريقة شرعية، ويسعون دائماً للحصول على الجواهر من المواقع الرسمية التي تسمح بذلك وذلك برقم اللاعب أو ما يطلق عليه ID، وعندما يتم الشحن تخصم القيمة من رصيدك أو من حسابك البنكي، وقد حققت لعبة فري فاير نجاح كبير جداً، ويتضح ذلك من نسب التحميل الكبيرة على جميع المواقع الإلكترونية.

شحن جواهر فري فاير

هناك طرق متعددة لشحن جواهر فري فاير، من هذه الطرق مواقع غير شرعية للشحن تقوم بخداع اللاعبين بأنهم سيحصلون على الجواهر مجاناً، ولكن تقوم بخداعهم ولا يحصلون في نهاية المطاف على أية جواهر، وهناك طرق رسمية وشرعية للشحن، تقوم بإعطاء اللاعب الجواهر الذي يريدها مقابل مبلغ مالي يتم خصمه سواء من الحساب البنكي أو من رصيد بطاقتك، ومن طرق شحن جواهر فري فاير الرسمية ما يلي:

شحن جواهر فري فاير من موقع اشحنها برقم ID

اشحنها هو موقع خاص بشحن شدات لعبة بابجي وجواهر لعبة فري فاير وكذلك شحن البطاقات المختلفة الرقمية، ويقوم موقع اشحنها بشحن جواهر فري فاير بطريقة رسمية وآمنة، ويوجد لموقع لشحنها رقم واتس وتليجرام لخدمة العملاء، أو يمكنك إرسال رسالة نصية على البريد الإلكتروني تحتوي على استفساراتك، وموقع لشحنها هو موزع معتمد رسمي لموقع فري فاير، وهو يقوم بتوفير الجواهر بأسعار ممتازة ومنافسة لباقي المواقع، ويوفر هذا الموقع طرق دفع متعددة وسريعة لشحن جواهر فري فاير، ومن أهم هذه الطرق طريقة دفع بواسطة MADA، الدفع بواسطة ڤيزا، الدفع بواسطة Master Card، والدفع بواسطة شركة STC pay، ومن مميزات هذا الموقع مايلي:

التصاميم الرائعة والمريحة للعين.

استخدام الوضع الليلي.

أسرع موقع لشحن جواهر فري فاير.

خدمة العملاء التي تقدم للعملاء خدمة ما بعد البيع.

أفضل الأسعار وأرخصها.

إمكانية مضاعفة الجواهر.

شحن جواهر فري فاير من موقع MTC Game

طريقة شحن جواهر فري فاير من موقع MTC Game هي كالتالي:

نقوم بكتابة اسم الموقع في محرك البحث جوجل.

تقوم اسعار الجواهر بالظهور لك، وحينها عليك اختيار عملة بلدك أو العملة التي ترغب الدفع بها.

ثم تقوم باختيار المجموعة المناسبة لك.

قم بكتابة بريدك الإلكتروني في المكان المخصص له عند طلبه.

ثم تقوم بالضغط على الوصول إلى المدفوعات لخصم المبلغ والدفع بشكل صحيح.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك، وهي من مميزات هذا الموقع، ومن طرق الدفع المتاحة، بطاقة الائتمان، بطاقة جوجل بلاي، آبل باي، Neteller، يونيون باي، و skrill.

قم بإدخال رقم هاتفك المحمول وID، والآم سوف تظهر لك في حسابك الجواهر التي قمت بشرائها.

شحن جواهر فري فاير من موقع oonoo

شحن جواهر فري فاير من موقع oonoo له العديد من المميزات منها:

رخص ثمن الجواهر عن باقي المواقع.

سهل الاستخدام.

آمن جداً ولا يسبب أي ڤيروسات للجهاز.

يقدم العديد من العروض والخصومات.

عند شرائك الجواهر يعطيك اكثر مما تريد.

شحن جواهر فري فاير من موقع Shop2Game

شحن جواهر فري فاير من موقع Shop2Game له العديد من المميزات، منها:

آمن.

يقدم العديد من العروض لمن يشحن للمرة الأولى.

صادق.

يتم الشحن خلال دقائق معدودة.

أقل في تكلفة الشحن.

شحن جواهر فري فاير من موقع codashop

شحن جواهر فري فاير من موقع Codashop له العديد من المميزات، منها:

السرعة الكبيرة.

الأمان.

تعدد طرق الدفع.

عروض هائلة تقلل من سعر الشحن.

طريقة شحن جواهر فري فاير من موقع اشحنها

طريقة شحن جواهر فري فاير من موقع اشحنها هي طريقة سهلة للغاية، وهي كالتالي:

كتابة اسم موقع esh7nha في محرك البحث جوجل.

اختيار عدد الجواهر التي ترغب بشرائها والتي تصل إلى 4840 جوهرة.

قم بالضغط على زر إتمام الطلب.

قم باختيار طريقة المناسبة لك للتقدم سواء ببريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول ليصل عليه كود الشحن الخاص بك.

ستنتقل بعد ذلك وإلى صفحة الدفع.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام لتظهر علامة صح في المربع الخاص بها.

قم بالضغط على إكمال الدفع، وستصلك رسالة تحتوي على كود الشحن.

نبذة عن لعبة فري فاير

لعبة فري فاير هي عبارة عن لعبة قتال والتي تشبه لعبة بابجي الشهيرة، وهي عبارة عن مجموعة من اللاعبين تقوم بالانضمام إليهم، ويصل عدد المجموعة إلى 50 لاعب، وهم يقوموا بالقتال على جزيرة ضخمة ومهجورة ومليئة بالملابس والأسلحة والسيارات، ويتنافس جميع اللاعبون ولا يتبقى منهم على قيد الحياة سوى واحد فقط وهو من يفوز بالجولة، وهناك معلومات أخرى هامة بالنسبة للعبة فري فاير وهي:

هذه اللعبة تنتمي لشركة جرينا فري فاير، Garena Free fire.

أكثر لعبة في عدد التحميلات عام 2019.

حصدت جائزة أفضل لعبة شعبية، وقد أطلق عليها هذا الاسم متجر Google play.

تصل أرباحها إلى مليار دولار سنوياً.

مراحل لعبة جارينا فري فاير

هناك 3 مراحل مختلفة للعبة جارينا فري فاير، وتتضمن عدة منافسات، وهذه المراحل هي كالتالي:

المرحلة الكلاسيكية

يمكن أن تقوم بلعب هذه المرحلة منفرداً أو مع مجموعة أو مع زميل، وفيها يتم نزول اللاعبين من الطائرة للمنافسة للحصول على الموارد والفوز والبقاء حياً.

مرحلة كلاش اسكواد

فيها يتم تحويل اللاعب إلى حلبة صغيرة للقتال بين فريقين، وكل فريق يتكون من 4 لاعبين، وتحتوي هذه المرحلة على 7 جولات للفوز والوصول إلى مستوى متقدم.

مرحلة ساعة الزحمة

فيها يتم انتقال اللاعب مع 22 لاعب آخر إلى الطائرة، ثم يتم النزول في منطقة صغيرة مزدحمة، ويبدأ القتال ومن يظل على قيد الحياة يكون هو الفائز.

كيفية لعب لعبة فري فاير

يريد الكثير معرفة كيفية لعب لعبة فري فاير، وطريقتها كالآتي:

تحتوي هذه اللعبة على أزرار تحكم وهي توجد في الجانب الأيسر من شاشة الهاتف المحمول، وطريقة استخدامها سهلة للغاية، وتستخدم لتحريك الشخصية التي تلعب بها إلى الإتجاه المناسب.

يوجد في يمين الشاشة أزرار أخرى، وهذه الأزرار تستخدم في التصويب والاستلقاء والقفز والانحناء.

عند الوصول إلى الجزيرة ستظهر لك أسلحة ومنازل تفتح عند الاقتراب من أبوابها وصناديق، وجميعها تفتح عن طريق الضغط على الأزرار الخاصة بها التي تقوم بالزهور على الشاشة.

يوجد في أعلى يمين الشاشة الخزنة والتي بها جميع معداتك.

وتشبه لعبة فري فاير إلى حد كبير جداً لعبة بابجي.

وتبدأ اللعبة عند نزول اللاعبين من الطائرة على جزيرة، ثم يقوم اللاعبين بالمنافسة للحصول على الأسلحة والملابس وجرعات الصحة والذخيرة وزيادة الحياة، واللاعب الأخير الذي يتبقى على قيد الحياة يكون هو الفائز

وإلى هنا نكون قد انتهينا من ذكر شحن جواهر فري فاير، كما قمنا بذكر طريقة شحن جواهر فري فاير من موقع اشحنها، كما قمنا بذكر نبذة عن لعبة فري فاير، وتطرقنا للحديث عن كيفية لعب لعبة فري فاير.