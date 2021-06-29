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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فك حظر سناب شات Snapchat بشكل مؤقت أو دائما في ثواني للاندرويد و الأيفون في المقال التالي
خطوات فك حظر سناب شات Snapchat ، يعاني الكثير من التعرض لحظر حساب سناب شات الخاص بهم، فهي من المشاكل التي تتسبب في ضيق للكثير من مستخدميه حول العالم، وذلك نظرًا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها التطبيق على المستوى العالمي، ولذلك سنتعرف الآن على خطوات فك الحظر للحساب.
خطوات فك حظر سناب شات Snapchat
أسباب تعرض حساب سناب شات للحظر تتعدد الأسباب التي ينتج عنها حظر للحساب الخاص بتطبيق سناب شات، والتي لابد من تفاديها لتجنب حدوث الحظر، ومن بين تلك الأسباب ما يلي:
- عدم تفعيل المستخدم للحساب الخاص به على سناب شات باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- مخالفة المستخدم للسياسة الخاصة بتطبيق سناب شات.
- قيام المستخدم بتثبيت مجموعة من التطبيقات الغير مصرح بها أو الغير رسمية، والتي من بينها تطبيق ++Snapchat.
- تثبيت المستخدم لبعض الأدوات والإضافات الخاصة التي يتم استخدامها في التطبيق.
- قيام المستخدم بالنشر على التطبيق بشكل مبالغ فيه. وهو ما قد يجعل تطبيق سناب شات يشعر كأنه روبوت مما يترتب عليه حظر الحساب.
- تثبيت المستخدم لبعض التطبيقات والأدوات الخاصة بحفظ كلًا من الفيديوهات والصور بشكل تلقائي من التطبيق.
خطوات فتح حظر السناب شات
من أهم الخطوات التي يجب القيام بها هو التخلص من أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى حظر الحساب والتي وضحناها بالأعلى، ثم اتباع الخطوات الآتية:
- يطبق تطبيق سناب شات مدة محددة لحظر الحساب تتراوح ما بين 8 إلى 12 ساعة، وبعد تجاوز تلك الفترة يكون من المتاح فك الحظر.
- الدخول على حساب سناب شات باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على كلمة أنا لست روبوت.
- سيتم فتح نافذة أخرى لتختار منها إدارة حسابي، ومن بعدها الضغط على كلمة إلغاء قفل حسابي من بين قائمة العديد من الخيارات.
- سيتم الانتقال بعد ذلك بشكل تلقائي إلى صفحة أخرى يوجد بها مجموعة من الملاحظات للتأكد من وقوع حظر على الحساب.
- دخول المستخدم على كلمة إلغاء القفل، وهي موجودة في الصفحة بالأسفل.
- في حالة ظهور رسالة خطأ فمن الضروري الانتظار لفترة 12 ساعة وإعادة الخطوات مرة أخرى، حيث أن المدة الإجبارية للحظر قد تمتد حتى 12 ساعة.
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