طريقة الكتابة بالألوان في واتساب وكيفية تغير حجم الخط في رسائل الواتساب

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سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة الكتابة بالالوان في الواتساب الذي يُعد أحد أهم وأشهر التطبيقات المميزة في مجال الدردشة الكتابية والصوتية والمرئية، لتطبيق الواتساب مميزات عديدة يتميز بها عن العديد من التطبيقات الأخرى، مثل إمكانية استخدامه سواء على الهاتف أو على الكمبيوتر، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه أثناء الاتصال بشبكة الواي فاي أو كذلك عبر بيانات الهاتف.
طريقة الكتابة بالالوان في الواتساب
الشيء الطبيعي هو أن الكتابة في تطبيق الواتس أب تتم باللون الأسود المعتاد، ولكن في بعض الأوقات قد ترغب في تغيير هذا اللون للون مميز، وتغيير لون الكتابة في الواتس أب تعتمد على إضافة رمز قبل وبعد العبارة المراد تغيير لونها، وهذا الرموز قد يكون واحدًا من الرموز التالية:
- الرمز (*): وهو يجعلك تحصل على عبارة يكون خطها عريضًا بدرجة أكبر ممّا بجانبها من الكلمات، وهو نفس وضع العبارات تحت رمز (Bold) في برنامج الوورد.
- الرمز (-): وهو يجعلك تحصل على عبارة يكون لون خطها خافتًا بعض الشيء مقارنةً بالكلام الذي بجانبها.
- أما الرمز (~): فهو يساعدك في الحصول على عبارة مكتوبة وعليها خط كأنها مشطوبة.
- وهناك الرمز (_): وهو يساعدك في الحصول على كتابة مائلة، وهو يشبه وضع (Italic) في برنامج الوورد.
- وهناك أيضًا رمز مختلف عنهم، ويأتي عن طريق وضع (.) بين الكلمات، ثم في نهاية العبارة نضع (.tt)، وهذا الكود يساعدك في الحصول على عبارة ذات لون أزرق.
كيفية تغيير حجم الخط في الواتساب
إن تغيير حجم الخط في تطبيق الواتس أب لجعله ذا حجم معين يتم من خلال ضبط إعدادات الخط في التطبيق نفسه، حيث يمكنك التعرف على كيفية تنسيق حجم الخط في الواتساب وذلك من خلال الخطوات التالية:
- قم بدايةً بفتح تطبيق الواتس أب على هاتفك.
- بعد ذلك، عليك الضغط على التلات نقاط الموجودة أعلى شاشة التطبيق سواء أقصى اليمين أو أقصى اليسار.
- سوف تنسدل أمامك قائمة بها أكثر من اختيار، عليك أن تختار منها «الإعدادات» من نهاية القائمة.
- بعد ذلك، سيفتح لك التطبيق صفحة جديدة بها أكثر من خيار، قم بالضغط على خيار «الدردشات».
- سيظهر لك أكثر من اختيار أيضًا، وستجد من بينهم خيار «حجم الخط»، قم بالضغط على هذا الاختيار.
- بعدها سوف يظهر أمامك ثلاثة خيارات، هم: (صغير – متوسط – كبير)، وهي خيارات تمثل حجم الخط في التطبيق.
- بعد ذلك عليك اختيار حجم الخط المطلوب والمُناسِب لك، وعادةً ما يكون حجم الخط الافتراضي في التطبيق هو «متوسط».
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