مواصفات وسعر ايفون 13 وموعد نزول iphone 13 في السعودية

ايفون 13 ، يبحث الكثير من الأشخاص عاشقي الجوالات الذكية من شركة أبل عن موعد نزول ايفون 13 العملاق الجديد من شركة أبل العالمية، حيث كشفت بعض التسريبات التي يتداولها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواصفات iphone 13 المتوقعة وأيضا عن سعرة وموعد نزوله في الأسواق، فهو يمتلك أكبر ذاكرة عشوائية في العالم حتي وقتنا هذا، وعلى حسب التسريبات التي قام بنشرها المحلل مينج تشي كو بأن شركة أبل سوف تقوم بطرح أربعة طرازات مختلفة من هاتف ايفون ١٣ وهما ( ايفون 13 ، ايفون 13 ميني ، ايفون 13 برو ، ايفون 13 برو max ) هذا بناءا على ما ذكرته شبكة ( cnet )، يأتي الهاتف الجديد من شركة أبل بالكثير من المواصفات والمميزات القوية التي سوف نذكرها لكم خلال السطور القليلة القادمة، فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل .

مواصفات ايفون 13

يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال مثل شبكة الجيل الثاني وشبكة الجيل الثالث وشبكة الجيل الرابع والجيل الخامس .

يأتي الهاتف بوزن 226 جرام .

كما يأتي هاتف ايفون13 بكاميرا خلفية رباعية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، كاميرا تلي فوتو، والكاميرا الأخيرة بدقة 63 ميجا بكسل .

بكاميرا خلفية رباعية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، كاميرا تلي فوتو، والكاميرا الأخيرة بدقة 63 ميجا بكسل . تبلغ دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 12 ميجا بكسل .

كما يدعم هاتف ايفون١٣ شريحة اتصال واحدة من نوع nano sim أو من نوع e sim، ولكن يتوفر طراز أخر من الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع ( nano sim ) .

شريحة اتصال واحدة من نوع nano sim أو من نوع e sim، ولكن يتوفر طراز أخر من الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع ( nano sim ) . الخامات المستخدمة في شكل الهاتف الخارجي من الزجاج الكورنينج جوريلا، أما إطار الهاتف فهو مصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ .

ايفون ١٣ الجديد مقاوم للماء تحت عمق ستة أمتار لمدة تصل إلى نصف ساعة .

مقاوم للماء تحت عمق ستة أمتار لمدة تصل إلى نصف ساعة . الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار ip86 .

نظام تشغيل هاتف ايفون 13

يأتي الهاتف بنظام التشغيل ( ios 14 ) .

يأتي الهاتف بمعالج سداسي النواة ( apple a14 bionic ) بدقة تصنيع 5 نانو متر .

كما يأتي هاتف ايفون 13 الجديد أيضا بمعالج رسومي ( gpu ) رباعي النواة .

أيضا بمعالج رسومي ( gpu ) رباعي النواة . سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام .

سعة الذاكرة الداخلية للهاتف 1 تيرا بايت .

كما يوجد أيضا في الهاتف سماعات ستريو .

يوجد في هاتف ايفون 13 مدخل سماعات 3.5 ملي متر .

مدخل سماعات 3.5 ملي متر . يدعم الهاتف تشغيل الواي فاي بهذه الترددات ( a/b/g/n/ac/6 )، كما يدعم خاصية الواي فاي دايركت .

كما يدعم الهاتف تقنية ( gps ) لتحديد المواقع الجغرافية .

يدعم الهاتف تقنية التواصل القريب ( nfc ) .

كما يدعم الهاتف أيضا تقنية فيس اي دي ( face i d ) .

يوجد في هاتف جوال ايفون ١٣ ماسح ضوئي .

ماسح ضوئي . يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل ( التسارع والقرب، الجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة ) .

بطارية الهاتف ليثيوم أيون فهي غير قابلة للإزالة من الهاتف .

كما يدعم الهاتف أيضا خاصية الشح السريع بقوة 18 وات، حيث يتم شحن 50% من البطارية في نصف ساعة فقط .

يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي مع شاحن ( mag safe ) بقوة 15 وات .

الوان ايفون ١٣ فهو يتوفر باللون الذهبي والفضي والبرتقالي ولون أسود رمادي ولون جرافيتي، آيفون 13 وردي .

موعد نزول ايفون 13

يتساءل الكثير من الأشخاص عن متى ينزل ايفون ١٣ ؟ حيث كشفت بعض الأخبار المسربة من شركة أبل العالمية أنه سوف يتم طرح هاتف ايفون 13 الجديد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل 2021 ميلاديا، وهذه هي التوقيتات المعتادة من شركة أبل التي تطرح فيها هواتفها الجديدة، فالجميع ينتظر وبشغف نزل هاتف آيفون 13 الجديد إلى الأسواق .

سعر ايفون 13

ايفون 13 كم سعره ؟ هذه هي الأسعار الذي تم تسربيها لهاتف ايفون 13 عملاق شركة أبل الجديد :

سعر ايفون ١٣ عالميا هو 1099 دولار أمريكي .

عالميا هو 1099 دولار أمريكي . iphone 13 سعر في المملكة العربية السعودية هو 4125 ريال سعودي .

في المملكة العربية السعودية هو 4125 ريال سعودي . سعر الهاتف في الأمارات هو 4030 درهم أماراتي .

اسعار ايفون 13 في العراق هو 1.315.640 .

في العراق هو 1.315.640 . سعر الهاتف في مصر هو 17.240 جنيه مصري .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات ايفون 13 الجديد من شركة أبل العالمية، وسعر هاتف ايفون 13 في المملكة العربية السعودية .