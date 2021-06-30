نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى 1442 في القطاع الخاص والعام بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث مواطنين المملكة عن موعد اجازة عيد الأضحى للموظفين بالقطاع العام والخاص فقد اقترب العيد وبدأت بشائر الاحتفال من الآن، فيهتم الجميع لمعرفة مدة الأجازة وكيف يكون وقتهم في العيد، ويبدأ في تجهيز خطط التنزه وزيارة الأقارب، لمعرفة آخر ما صدر من الحكومة على أرض المملكة العربية السعودية لاستقبال العيد تابع معنا.

موعد اجازة عيد الأضحى 1442

عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية غير أي عيد في مكان آخر على كوكب الأرض أيام الحج المبرور والذنب المغفرة والرحمة، وما حدث العام الماضي وهذا العام من انتشار فيروس كورونا إثر بشكل كبير على العالم وسبب الكثير من الحزن الاستياء الكثير من المسلمين؛ لأن الحج يكون متاح للسعوديين داخل المملكة العربية السعودية فقط، فنتمنى من الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء.

موعد عيد الأضحى في السعودية

حسب التقديرات الفلكية لرؤية الهلال أن يوم عرفات التاسع من ذو الحجة يوافق يوم الاثنين 19 يوليو ويكون موعد عيد الأضحى العاشر من ذو الحجة هو يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 وتستمر أيام العيد حتى يوم الجمعة 23 يوليو.

موعد اجازة عيد الأضحى في السعودية

قررت الحكومة إعطاء جميع الموظفين والعاملين بالمملكة في القطاعين الخاص والعام إجازة العيد لأكبر عدد من الأيام، حتى يحصلون على قدر كبير من الراحة ويكون أمامهم فرصة للسفر لزيارة الأقارب ووصل الأرحام، وأن يجلسون مع عوائلهم للاحتفال بالعيد المبارك، حيث تبدأ الإجازة بداية وقفة عرفات يوم الاثنين ويسبقه يوم الأحد يوم دوام وعمل عادي يسبقه يوم السبت والجمعة وهو يوم عطلة وتستمر الإجازة إلى الأسبوع الجديد.

إجازة عيد الأضحى في المملكة 1442

من الجدير ذكره أن اجازة عيد الأضحي فى المملكة 1442 تُحدد بناءً على رؤية وتحرى هلال شهر ذي الحجة، وبالتالي بمجد ظهور الهلال تقوم الجهة المختصة الخدمة المدنية بالمملكة بتحديد متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين العاملين فى كافة القطاعات العامة والخاصة فى المملكة، وأيضاً يتم وضع تاريخ انتهاء الإجازة، كل ذلك يمكنكم التعرف عليه خلال الأيام القليلة الماضية فور تحرى هلال شهر ذي الحجة ومعرفة إجازة عيد الأضحى 1441 الخدمة المدنية.