جوجل تطلق خدمة ”4K Plus” المدفوعة على يوتيوب

أعلنت شركة ”غوغل“، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة ”4K Plus“ الجديدة لمشتركي خدمة البث التلفزيوني ”YouTube TV“ التي ستسمح بالبث بدقة ”4K“ إلى جانب السماح بميزة التنزيلات دون اتصال بالإنترنت على أجهزة التلفاز المتوافقة وأجهزة فك التشفير.

وكان موقع ”يوتيوب“ العملاق لبث الفيديوهات والمملوك لشركة غوغل، أعلن أن باستطاعة مستخدمي خدمة ”YouTube TV“، مشاهدة محتوى ”4K“ بدقة على المنصة للمرة الأولى، من خلال الاشتراك الجديد الذي يوفر الوصول إلى محتوى عالي الجودة، وتنزيلات فيديو وتدفق غير محدود.

وبحسب تقارير تقنية، كل ما تحتاجه لبدء مشاهدة المحتوى عالي الدقة، هو جهاز تلفاز أو جهاز عرض مزود بتقنية ”4K“ واتصال بالإنترنت قادر على التعامل مع فيديو بهذا الحجم.

وعن الخدمة المدفوعة الجديدة، يقول يوتيوب إن ”4K Plus“ تمنحك إمكانية الوصول إلى الأحداث الرياضية الكبرى هذا العام بدقة ”4K“.

وباستخدام ”4K Plus“ يمكن للمستخدمين -أيضا- تنزيل المحتوى وحفظه من مكتبتهم على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة بهم، حتى يمكن عرضها في وضع عدم الاتصال في حال كان المستخدم بعيدا عن المنزل لفترة طويلة.

كما أنه مع ”4K Plus“ سيحصل المشتركون -أيضا- على تدفقات غير محدودة على شبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بهم، مقارنة بالتدفقات الثلاثة المتزامنة التي تسمح بها حزمة ”YouTube TV“ الأساسية عادة.

وأوضحت التقارير المتداولة أيضا، أن موقع الترفيه العالمي سيضيف دعم صوت ”Dolby 5.1“ لجميع مستخدمي ”YouTube TV“ وهي ميزة تعد من أكثر الميزات المطلوبة التي سيتم إضافتها قريبا.

ومن المرجح أن يتوافر اشتراك ”4K Plus“ بتكلفة إضافية قدرها 20 دولارا شهريا.

يشار الى أنه حتى إذا دفع المستخدم 20 دولارا إضافية، فيمكن أن يكون من الصعب الحصول على محتوى بدقة ”4K“.

وتقول غوغل إن ”تشغيل ”4K“ متاح على محتوى مباشر محدد وعند الطلب من شبكات مثل ”Discovery وESPN وFOX Sports“ و“FX“ و“Nat Geo وNBC Sports وTastemade“، ومع ذلك، فإن عدم وجود محتوى بدقة 4K -في هذه الحالة- لن يكون خطأ ”YouTube TV“ في حين أن خدمات البث عبر الإنترنت مثل: نتفليكس وديزني بلس وأمازون برايم فيديو ويوتيوب، قد احتوت جميعها على محتوى ”4K“ لبعض الوقت؛ ولا تزال شبكات تلفزيون الكابل تنتج المحتوى بشكل أساس بدقة 720 بكسل أو 1080 بكسل.

وتم إطلاق خدمة ”YouTube TV“ في أبريل/نيسان 2017 في الولايات المتحدة، وهي خدمة تلفزيونية أمريكية عبر الإنترنت (أو OTT)، تقدم البث المباشر والفيديوهات حسب الطلب (VOD)، المنتقاة من العديد من شبكات الإعلام الشهيرة.