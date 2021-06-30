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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تحديث تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ON Time Sport 2021 لمتابعة أهم المباريات 2021 في المقال التالي
تحديث تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ON Time Sport 2021 للحصول على التردد الجديد الذي أعلنت عنه ادارة القناة والذي من المقرر ان يتم تفعيله خلال ساعات من الان، هو احد اكثر عمليات البحث التي يتم تداولها بشكلٍ كبير في هذا التوقيت من قبل الكثير من المتابعين لقناة اون تايم سبورت الشهيرة التي تقدم محتوى مميز لكافة عشاق الساحرة المستديرة في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام، حيث انها واحدة من اشهر القنوات الرياضية العربية التي تقوم بتغطية الكثير من الأحداث الرياضية على مدار العام سواء المصرية والعربية، وبالتزامن مع توقيت تحديث تردد قناة اون تايم سبورت، نستعرض الان من خلال هذا المقال التحديث الجديد الخاص بقناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة اهم المباريات في اشهر البطولات المصرية والعربية والعالمية.
قناة اون تايم سبورت لمتابعة الاحداث الرياضية الهامة
تنال قناة اون تايم سبورت معدلات مشاهدة ومتابعة كبيرة في جميع الدول العربية ومصر بشكل عام على مدار العام، وذلك لما تمتلكه من الكثير من المميزات التي تميزها عن مختلف القنوات الرياضية مثل تغطية حية لأحداث البطولات المصرية المختلفة مثل بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر، وبطولة السوبر المصري وغيرها من البطولات بشكل مجاني وبدون تشفير، كما انها تقدم البث الفضائي الخاص بها على مدار اليوم بدون انقطاع وبجودة عالية HD لتقديم تجربة مشاهدة مميزة للمشاهدين من محبي كرة القدم في مصر والدول العربية.
تحديث تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2021
اكدت قناة اون تايم سبورت انه خلال ساعات سوف يتم انقطاع البث الفضائي الخاص بالتردد الحالي لقناة اون تايم سبورت، وأنه من الضروري ان يتم استقبال القناة عبر التردد الجديد الذي تم تحديثه والذي سوف يتم تطبيقه بداية من صباح يوم الاربعاء 30 من شهر يونيو الجاري، لذلك يجب استقبال التردد الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة اهم الأحداث الرياضية المصرية والعربية، وذلك من خلال استخدام التردد التالي.
- تردد اون تايم سبورت على نايل سات هو 11861.
- الاستقطاب الرأسي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
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