نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت fortnite لجميع الجوالات والحواسيب الإلكترونية بأفضل الطرق الشرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة محبي الألعاب القتالية يبحثون كثيرا عن افضل طرق تحميل لعبة فورت نايت لكي يتعرفون علي كيفية تحميل fortnite المشوقة حيث تعتبر من اشهر الألعاب القتالية في وقتنا الحالي كمثل باقي الألعاب الأخري وبالطبع تشهرهم لعبة ببجي وماين كارفت وتليهم فوت نايت الخرافية في ألعاب القتال الحديثة. ولهذا سوف نتحدث داخل مقالنا عن كيفية تحميل فورت نايت لجميع الأجهزة الجوالة بطرق شرعية وامنه يستطيع محبي ألعبه من خلال هذه الطرق الحصول عليها وكذا بعض الطرق الخاصة بتحميل fortnite أيضا علي أجهزة الحواسيب مثل الكومبيوتر او الابتوب أو التابلت او الايباد وغيرها من الأجهزة التي تتيح العب بأحدث الألعاب القتالية من أحدث إصدار فورت نايت.

كيفية تحميل فورت نايت fortnite

تحتاج إلي إنشاء حساب جديد على الشركة المالكة للعبة فورتنايت وهي Epic Games عن طريق بعض طرق التسجيل التي ستجدها مدرجة في صفحة التسجيل بعد دخوله لإنشاء حساب جديد في الشركة المالكة للعبة. وبعدما تقوم بإنشاء حسابك الجديد يمكنك بعد ذلك تحميل لعبة فورت نايت وبشكل رسمي من خلال الشركة المالكة لفورتنايت ثم بعد ذلك ستقوم بالبحث عن Epic Games Launcher وتبدأ بعملية التحميل والضغط على Windows.

بعد تحميل الملف بنجاح على جهازك قم بفتحة وعمل تثبيت كامل وفي حالة ظهور رسالة تطلب منك إجراء بعض التغييرات على جهاز الحاسب الخاص بك انقر على كلمة نعم للاستمرار في التحميل والتثبيت، وبعد ذلك سيطلب منك الدخول والتسجيل إلى حسابك الذي قمت بإنشاء علي Epic Games الخاص بك، وسيستمر Epic Games Launcher بالتثبيت والتحديث بشكل تلقائي.

هكذا بعد تلك الخطوات ستقوم بالدخول إلى مشغل Epic Games للبحث والوصول إلى صفحة فورت نايت سواء من صفحة المتجر أو الصفحة الرئيسية. بعد الوصول ألي الصفحة بنجاح على أن تنقر على زر Get زر باللون الأصفر ستجده في أسفل الزاوية اليمنى للصفحة.

بعدها قم بالنقر على كلمة مكتبة أو library في الجانب الأيسر واختر لعبة فورت نايت والتي ستظهر على هيئة صورة رمادية اللون هنا سيتم سؤالك عن المكان الذي تريد تثبيت اللعبة من خلاله تحديد بعض الخيارات الأخرى كمثل التحديث التلقائي في حالة توفر أي تحديث قادم أو أنشاء بعض الاختصارات التي تحتاج أليها عند البدء في القتال.

طريقة تحميل فورت نايت للجوالات

في الآونة الأخيرة كان هناك بعض الاختلافات وعدم الاتفاق بين شركتي محركات البحث العملاقة جوجل وكذلك شركة ابل العالمية وكان سبب هذه الاختلافات بخصوص بعض الرسوم على لعبة فورت نايت لوجودها في بعض متاجر هذه الشركات العملاقة ولم يتم التوافق بينهم وبين الشركة المالكة للعبة fortnite ولهذا يصعب حاليا التحميل من خلال كل تلك المتاجر الخاصة بهذه الشركات العملاقة ولهذا يمكنك تحميل فورت نايت من خلال الشركة المالكة لها بشكل مباشر وبالطبع يجب أن يكون الجهاز الذي تريد تحميل اللعبة عليه يستطيع تشغيلها بدون أي مشاكل وسوف تتمكن من التحميل من خلال الخطوات التالية:

الدخول ألي الموقع الرسمي الخاص باللعبة Epicgame.com وهي الشركة المالكة لفورتنايت.

تحديد نوع الجهاز الذي سيتم التحميل من خلاله وهو (اندرويد – IOS).

النقر علي كلمة تحميل الآن.

بعد التحميل بنجاح قم بفتح ملف التحميل والتثبيت بالكامل على جوالك المحمول.

وهنا نكون قد انتهينا من مقالنا عن كيفية تحميل لعبة فورت نايت fortnite لجميع الجوالات والحواسيب الإلكترونية بأفضل الطرق الشرعية والحصول على فورت نايت