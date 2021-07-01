تردد قناة أون تايم سبورت الجديد on time sports 1-2-3 تحديث 2021/07/1 // الأهلي وبيراميدز

يبحث الملايين من عشاق الرياضة المصرية الآن على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد والمحدث الناقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز والذي أعلنت إدارة القنوات عن نقل أشارة البث عليه اعتباراً من الخميس الأول من يولي، تبحث دائماً قنوات أون على التحديث والتطور وتقديم أفضل شيء للمشاهدين من حيث الموضوعات الرياضية والمباريات الكبرى التي تنقلها على قنواتها، أو من خلال تحديث أدوات النقل والتحديث المستمر في أجهزت البث الرقمي وتطورها كل لحظة، لذا فقرار القناة نقل أشارة البث الجديدة اليوم يهدف إلي أرضاء متابعيها في الوطن العربي وتقديم أفضل صورة وأنقى صوت وفيما يلي التردد الجديد المعدل بداية من اليوم.

يمكنكم متابعينا الأعزاء مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة طريقة تنزيل تردد باقة قنوات أون العامة والرياضية الجديدة.

تردد القناة الجديد 11861 معامل الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت المحدث

تضم باقة قنوات أون العديد من القنوات المتنوعة، فيوجد قنوات رياضية عددهم 3 قنوات، تقدم مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وكافة الأنشطة والأحداث الرياضية المصرية والعربية والعالمية، وتوجد قنوات متخصصة للدراما تعرض أحدث المسلسلات المصرية الجديدة، وكذالك هناك قناة أون العامة التي تقدم برامج التوك شو والبرامج الإخبارية وكافة البرامج المتنوعة التي تهم المشاهد المصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة

19.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.00 : بتوقيت كلاً من المغرب، الجزائر، تونس.

21.00 : بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، فلسطين.

نشأت وميلاد قنوات أون

بدأت قنوات أون تايم عام 2017 تحت مسمى قنوات أون سبورت، وكان ملك رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، واستطاعت في أول عام لها فرض أسمها على الساحة الرياضية المصرية والعربية، وحصلت على حق نقل بطولة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، مما جعل القناة يتردد أسمها بين محبي الناديين الكبيرين في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، ومن هنا بدأت مرحلة النجاح، حتى تم دمجها مع قنوات تايم عام 2019، أثناء استضافت مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل تكوين كبيان كبير قادر على المنافسة والحصول على البطولات العالمية.