تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد بعد التعديل الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد، من أهم وأكثر الترددات بحثاً على شبكة الانترنت هذه الأيام، وذلك لما تقدمه القناة من برامج مميزة ومباريات حصرية، لذلك يزداد البحث بصورة كبيرة عن أحدث ترددات قنوات بي إن سبورت، وذلك بعد تغيير التردد القديم على نايل سات، وحيث أنها تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري المصري، وغيره من البطولات بشكل حصري، وتقام اليوم مباراة هامة في الدوري، بين الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرون، من عمر منافسات الدوري المصري، وتعد قناة ON Time Sports، من إهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، وتمتلك نخبة متميزة من المراسلين والمعلقين والإعلاميين المتميزين، كما أنها تمتلك نقل العديد من البطولات في مصر بشكل حصري، مثل الدوري المصري والكأس والسوبر وغيره من البطولات.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 بعد التعديل الجديد

تم تغيير تردد ON Time Sport الحالي، إلى تردد جديد على نايل سات، لذلك يكثر البحث حالياً لمعرفة التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت، حيث أن القناة تعد من أهم القنوات الرياضية العربية، فهي تمتلك مجموعة متميزة من الإعلاميين الرياضيين المميزين، وتقدم العديد من البرامج الرياضية المتميزة، التي تجذب المشاهد ولذلك فهي تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية جداً، وتقدم القناة لجمهورها الخدمة على مدار 24 ساعة كاملة مجاناً، كما أنها تقدم محتواها بأحدث أجهزة البث لكي تقدم للمشاهد، البرامج والمباريات والفعاليات في أحدث صورة وأنقي صوت ممكن.

تردد ON Time Sports 2021 الجديد على نايل سات

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11861.

الاستقطاب:- رأسي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 6\5.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقوم قناة ON Time Sports بنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز، في الدوري المصري الأسبوع السابع والعشرون، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة اليوم الخميس، الموافق 1 من يوليو الحالي، حيث يستضيف استاد السلام أحداث اللقاء المهم، وتجري أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 HD، ويعلق عليها مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وبلال علام على القناة الصوتية الثانية، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، وسوف تقوم القناة ببث الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة، قبل المباراة بساعتين ويستضيف الاستوديو نخبة مميزة من الإعلاميين الرياضيين.