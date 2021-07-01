استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2021 لمشاهدة اقوي مباريات الدوري المصري الممتاز

تردد قناة اون تايم سبورت ، عقب استكمال ماتشات الدوري عاد التسائل عن الفضائيات الرياضية التى تُذيع هذه الماتشات ويأتي فى مقدمتها اون تايم سبورت المشهورة بإنها تبث كل الماتشات المحلية بشتي البطولات المحلية وبعض من الدولية ايضا، لذا يستعلم الناس حول تردد اجدد لـ اون تايم سبورت كي يضبطونه.

تردد اون تايم سبورت

جاءت اون تايم سبورت كـ وسيلة توصيل بين متابعي كرة القدم وبين ماتشات فرقهم التى يقبلون على تشجيعها، حتى انها بدأت فى باديء الامر بإطلاق فضائية تابعة لها لكنها توسعت وانشأت فضائية مُساعدة حتى يتواجد اون تايم سبورت 1، 2 الفضائيتان يقومان بالأمر نفسه وهو بث ماتشات البطولات المحلية لشتى الفرق الموجودة بمصر لكن الفضائية الثانية جاءت حتى لا ينقطع المتابع عن رؤية فريقه المفضل بسبب ان فريق أخر يجري مباراة فى نفس وقت فريقه لذلك فجاءت فكرة الفضائية الثانية لتوفير إمكانية بث مباريات اكثر من فريق، اما فيما يتعلق بالذي يظهر على اون تايم سبورت فتحرص ادارتها على توفير كافة البرامج المتعلقة بالشأن الكروي فمثلا هناك برامج تحليل على المباريات يشارك فيها نجوم سابقين عظماء كانوا منضمين للفرق التى يحللون ماتشاتهم وعلى رأس هؤلاء عماد متعب نجم الاهلي السابق، و حازم امام بطل الزمالك السابق، وتستضيف برامج التحليل بعضاً من الحكام كى يعلقون على الاداء التحكيمي فى الماتشات وإلقاء الضوء على أى سلبيات تظهر من حكم المباراة، كذلك تبث عدد من البرامج تستضيف نجوم الكرة الحاليين للتحدث معهم حول مشوارهم الكروي وبعضاً من جوانب حياتهم الشخصية كي تقربهم لمحبيهم.

ضبط تردد اون تايم سبورت

تسستمر ادارة اون تايم سبورت على اذاعة كل ما يهم محبي الكرة ليس ذلك فحسب بل تسعي ان يكون هذا المحتوي يتم بثه بأحسن صورة مصحوباً بصوت واضح كي يحب متابعيها ما يرونه على شاشتها، لذلك تُقبل على تخصيص تردد يتم النقل بواسطته لـ اون تايم سبورت تستطيعون ضبطه بواسطة البيانات الاتية:-