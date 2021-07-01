نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يعلن عن ميزة جديدة وخطوات التحديث الأخير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل المستخدمين للتكنولوجيا بشكل مستمر، وذلك باعتبار إنه من أكثر التطبيقات سهولة عند الاستخدام في تعامل المراسلات الفورية، نتيجة التطور المستمر الخاص بالتكنولوجيا نجد أن التطبيقات المنافسة أيضاً تسعى إلى التحديث المستمر، فقد أعلن تطبيق واتساب عن التحديث الأخير له الذي من خلاله يتم التعامل مع الحساب بكل سهولة ويسر وزيادة الأمان للحساب، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية تحديث الواتساب وفقاً لآخر إصدار.

تحديث واتساب وفقاً لآخر إصدار بالخطوات:

أعلن تطبيق واتساب من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول تحديث أخير وفقاً لآخر إصدار، ويتم التحديث من خلال الدخول على جوجل بلاي والقيام باختيار التطبيق ثم اختيار أيقونة تحديث، وبعد التحديث الأخير يتمكن الشخص من الاستفادة من مميزات التطبيق، ونعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال مميزات تطبيق الواتساب.

مميزات الواتساب 2021:

يتمتع تطبيق الواتساب بالعديد من المميزات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها، علماً بأن كل يوم يزداد عدد مستخدمي التطبيق يومياً وبناءً على تقارير باحثي التكنولوجيا فقد وصل عدد مستخدمي تطبيق الواتساب إلى 139 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم مميزات تطبيق الواتساب 2021:

تغيير خلفية الواتساب

إجراء مكالمة جماعية صوتية أو من خلال فيديو

إمكانية إرسال الصور وبها ملصقات

إمكانية إرسال تسجيل صوتي بمختلف السرعات.

ميزة جديدة في تطبيق الواتساب WhatsApp:

بعد الإجراءات الأخيرة التي قام بها تطبيق الواتساب وهي التحديث وفقاُ لآخر إصدار السماح بالميزة الجديدة في التفعيل، وهي توجيه المرسل صور وفيديوهات لا يمكن للشخص المستفبل إلا مشاهدتها مرة واحدة حيث تختفي الصور والفيديو أثناء الدردشة مع مرور الوقت بمجرد مشاهدتها، والهدف من هذه الميزة التي تم الإعلان عنها هو الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهاتف الذكية.

بالإضافة إلى أن الخاصية الجديدة تسمح للمستقبل وسؤاله إذا كان شاهد الصورة أم لا، علماً بأن تطبيق الواتساب لم يصرح بعد موعد إطلاق هذه الميزة ولكن أكد على اقتراب موعد إطلاقه، كما أشار إلى أن هذه الميزة سوف تكون متاحة لجميع أنظمة الهاتف المحمول، ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة التي تمت الإشارة إليها موجودة بالفعل في عدد من التطبيقات المشابهة، مثل انستجرام وتيلجرام.