نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير لمستخدمي تطبيق واتساب قد يتم حظركم بسبب نسخ من التطبيق مجهولة المصدر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام شخص مجهول بقيامه بتطوير نسخة مزيفة وغير رائجة من تطبيق واتساب وتعتبر هذه النسخة لها العديد من خصائص التطبيق الأساسي نسخ التطبيق من جهات خارجية قد تم حظرها بموجب شروط الخدمة الخاصة به وقد أعلنت منصة تطبيق واتس آب أنها سوف تقوم بحظر مستخدمي أي إصدار جديد غير رسمي من تطبيق الواتساب الغير رسمي الذي قد انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقاً لصحيفة The Sun البريطانية، فإنّ التطبيق يسمى “GB WhatsApp”، هو تطبيق يعمل على نظام Android ويتبع لجهة خارجية غير منصة WhatsApp.

وتعتمد خصائص هذا التطبيق في العديد من الخصائص التي يملكها التطبيق الاساسي الرسمي تطبيق وَاتساب ولكن مع العديد من المميزات الإضافية والصلاحيات،حيث يوفر التطبيق إمكانية الرد التلقائي، وإرسال المزيد من الصور، وإخفاء إشعارات القراءة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى غير المتوفرة في التطبيق الحقيقي. وفعلياً، فإنّ هذا التطبيق قد تم إنشاؤه بواسطة مطور مجهول، ويجب تنزيله عبر صفحة ويب باعتبار أنه لا يتوفر على متجر “Google Play” على أندرويد.

حظر مستخدمي تطبيق واتساب

وحذر تطبيق واتساب تطبيق الدردشة التابع لمنصة فيسبوك، أن تطبيقات الجهات الخارجية التي ترتبط ب واتس آب هي تطبيقات محظورة بسبب مخاوف أمنية قد تهدد خصوصيات المستخدمين، والتطبيقات غير المدعومة من هذا النطاق مثل تطبيق WhatsApp Plus أو GB WhatsApp أو التطبيقات التي تدعي نقل محادثات واتس اب الخاصة بك بين الهواتف، هي إصدارات قد تم تعديلها من نسخة التطبيق الرسمي وتم إنشاء النسخة بواسطة مطور مجهول، ولا يتوفر الاستنساخ في متجر Google Play على Android ويجب بدلاً من ذلك تنزيله عبر صفحة ويب.

بدائل تطبيق واتساب مجهولة المصدر

أولئك الذين يستخدمون التطبيقات التي تم ذكرها سابقا وهي نسخ معدلة من تطبيق واتس آب يواجهون حظرًا دائمًا من WhatsApp عندما ينتقلوا إلى الإصدار الرسمي للتطبيق، وقد قام تطبيق واتساب بتوجيه رسالة إلى ملايين المستخدمين حول العالم موضحاً: «أن تطبيق واتس آب لا يدعم تطبيقات الطرف الثالث لأننا لا نستطيع التحقق من صحة ممارساتها الأمنية، للتبديل إلى الإصدار الرسمي من واتساب، قد تحتاج إلى الاحتفاظ بنسخة احتياطية من سجل الدردشة أولاً».