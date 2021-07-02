نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلل في تطبيق واتساب يُفقد حسابك شهرين وتوقف تطبيق Whatsapp في بعض الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت ⁧مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ‬⁩بالسعي اللازم وقيامها على إطلاق منصة وطنية آمنة، لتكون بديلة تطبيق واتساب الشهير الأكثر استخداماً في العالم كله، حيث تتيح تلك المنصة للمستخدمين التواصل والعمل المشترك في بيئة افتراضية آمنة لتبادل الوسائط والملفات وإجراء المحادثات النصية والصوتية داخل المؤسسة الواحدة، كما أنها ستكون بديلة عن المنتجات التجارية المتاحة حاليًا، ولذلك سوف تكون أكثر أمانًا للحفاظ على خصوصية المستخدم والمعلومات الشخصية والصور والفيديوهات نظرًا لتمتعه ببرنامج أمن وطني حديث، مع بدء إجراءات الخصوصية الجديدة خلال الأيام المقبلة.

أنظمة الأمان الجديدة في منصة واتساب الجديدة

وأضاف المطور أن عمل المنصة الجديدة بديلة واتساب، ترتكز عن طريق استخدام نظام خوارزميات و أنظمة تشفير متطورة وطنياً، تحقق أعلى درجة من الأمان والخصوصية والتركيز على تطبيق مبدأ التشفير، وتبني على العديد من الأهداف منها:

حماية المعلومات بالشكل المطلوب.

تطوير منصة بديلة عن المنتجات التجارية.

للقضاء على مخاطر تخزين المعلومات والملفات السرية والحساسة.

تثبيت المنصة على عدة أنواع من الأنظمة والأجهزة.

حاصلة على براءة اختراع تقدم أداءً أفضل مقارنةً بالخوارزميات المتوفرة.

التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل آمن.

الاتصال الصوتي الآمن والمشفر لأي مستخدم.

نقل الملفات بين المستخدمين بشكل آمن ومشفر.

توقف تطبيق واتساب في بعض الهواتف الذكية

بداية من عام 2021، سوف يتوقف تطبيق واتس آب عن العمل في العديد من الهواتف الذكية القديمة، وسوف يودع التطبيق الشهير أي جهاز من أجهزة آيفون التي لا تعمل بنظام تشغيل iOS 9 على الأقل، أما بالنسبة لهواتف أندرويد، فإن أقل نظام تشغيل مطلوب هو 4.0.3 وما فوق، وعن خطوات معرفة نظام الهاتف:

هواتف Apple: الذهاب إلى Settings ثم General ثم About. هواتف أندرويد: الذهاب لـ Settings ثم About Phone.

فقد حساب مستخدم تطبيق واتساب شهرين

وكشف خبير تقني أن خلل في تطبيق واتساب قد يؤدي إلى أن تفقد بسببها حساب المستخدم الشخصي لمدة شهرين قبل أن تتمكن من استعادته، ولتفادي ذلك السبب لابد من الذهاب إلى الإعدادات ثم خيار الحساب، فخيار الخصوصية، وتأكد أنك اخترت جهات الاتصال هي التي تستطيع فقط إضافتك للمجموعات، وإذا تم اختراق أحد جهات الاتصال لديك، ويطلب المخترق مبالغ مالية، وحينما لا تتفاعل معه، يضيفك إلى مجموعة ثم يبلغ عنك، وبعدها يحجب حسابك لمدة شهرين.