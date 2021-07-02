نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ماين كرافت الأصلية وكيفية تشغيلها علي جميع الأجهزة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت الأصلية، من ألعاب الفيديو المشهورة بشكل كبير في الفترة الأخيرة لعبة ماين كرافت، تلك اللعبة التي حققت شعبية كبيرة بين سكان العالم صغاراً وكباراً، وذلك بسبب الفكرة التي بنيت عليها هذه اللعبة، حيث تعتمد هذه اللعبة على بناء عالم افتراضي باستخدام كتل ثلاثية الأبعاد، وهذه الفكرة مما لا شك فيه تجعل اللاعب بنمي خياله وإبداعه من خلالها.

كما يمكن لأي مجموعة من الأصدقاء لعبة ماين كرافت بصورة جماعية وإضافة جو أخر من الإثارة إلى اللعبة، لذلك تجاوز عدد لاعبي هذه اللعبة في جميع أنحاء العالم المليون لاعب ووصلت عدد مرات شرائها وتحميلها أكثر من 50 مليون مرة.

لعبة ماين كرافت الأصلية وطريقة تشغيلها علي أجهزة الكمبيوتر

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت على أجهزة الحاسوب

يتم الدخول على الرابط الرسمي الخاص باللعبة، ومن خلاله يتم تشغيل لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر، وبعد ذلك يتم فتح ملف اللعبة وتنصيبه بالطريقة المعتادة مع أي لعبة يتم تنزيلها على الجهاز، حيث يجب أن يتصل الجهاز بشبكة الإنترنت طوال فترة التنصيب.

وبعد الانتهاء من مرحلة التنصيب يتم فتح ملف اللعبة والضغط على كلمة (start)، وبعد ذلك يبدأ اللاعب بالاستمتاع باللعبة، وللعلم فإنه يجب على كل لاعب تسجيل الدخول في موقع اللعبة وذلك حتى يتمكن من مواصلة اللعبة كل مرة من المرحلة الأخيرة التي انتهى منها.

خطوات تشغيل لعبة ماين كرافت على أجهزة الأندرويد

يتم الدخول على متجر التطبيقات الخاص بـ Google Play، وبعدها يتم كتابة اسم لعبة ماين كرافت في محرك البحث، وعند ظهور الصفحة يظهر المبلغ المطلوب دفعه لشراء وتشغيل اللعبة وهو حوالي 6.99 دولار، وبعد دفع هذا المبلغ يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على الجهاز، وبعد ذلك يتم فتحها على الجهاز بكل سهولة وإتباع التعليمات الظاهرة للتمكن من تشغيلها والاستمتاع بها.

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يتم الدخول على متجر التطبيقات كما فعلنا في أجهزة الأندوريد، وبعدها يتم البحث عن لعبة ماين كرافت في محرك البحث، وبعد فتح صفحة اللعبة تظهر طريقة مباشرة لتثبيت اللعبة على الجهاز وتشغيلها بدون الحاجة إلى أي مبالغ مالية.