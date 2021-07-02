نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورت الجديد بعد التغييرات والتحديثات On Time Sports في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد أون تايم سبورت الجديد، بعد سلسلة التحديثات التي قامت بها القائمين على قنوات On Time والتي تعد من أهم القنوات الرياضية التي ظهرت في العهد الحديث في مصر، بل وتعد الأولي والوحيدة التي تمتلك حق بث البطولات المحلية والدولية مثل بطولة دوري المحترفين المصري وبطولة كأس مصر والبطولات الدولية الودية للمنتخبات الوطنية بداية من الشباب والمنتخب الأولمبي والأول.

تردد أون تايم سبورت الجديد

يمكنكم تنزيل احدث تردد لقنوات أون تايم سبورت ومتابعة برامج القناة المتنوعة الجديدة، كما يمكنك أيضاً مشاهدة البرنامج الرياضي الرائع الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والذي يختار فيه نجوم التعليق العربي، عن طريق لجنة متخصصة من كبار المحليين الرياضيين والمعلقين امثال حازم امام وحسن المستكاوي ونجوم التعليق الكبار، يقوم المتقدم بالتعليق على جزء من المباراة بين فريقين أمثال مباراة الأهلي وبيراميدز أو الزمالك والاتحاد أو مباراة للمنتخب الوطني، بعدها تقوم اللجنة باختيار الفائز في المسابقة عن طريق الدرجات التي يحصل عليها اللاعب.



تردد قنوات On Time Sports

تتمكن من الوصول إلي تردد قناة on time Sports الرياضية الحديثة الجديدة التي أعلنت إدارة القناة عنها مؤخرا عن طريق وضع الرقم الجديد في المكان المحدد كالتالي:

التردد الجديد للقناة الأولي: 11681.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط إشارة تردد On Time Sports 2

تثبيت التردد الجديد للقناة الرياضية الثانية من قنوات اون من خلال التالي :

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد الجديد: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

إستقبال إشارة بث القناة الثالثة on time Sports 3

لا يكلفك الأمر الآن لتنزيل احدث ترددات قنوات أون تايم سبورت غير التالي:

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

القمر الصناعي: نايل سات.

عبر سلسلة قنوات اون تايم الرياضية تستطيع متابعة الأخبار الرياضية لحظة بلحظة عبر برنامج 60 دقيقة الذي تقدمة شيما صابر، يقدم البرنامج جميع الأخبار المحلية والعالمية من خلال فريق عمل قوي.

وصلنا إلي ختام توضيح تردد قناة تردد أون تايم سبورت الجديد.