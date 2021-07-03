طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 في ثوان معدودة برقم الـ ID

يواصل آلاف اللاعبين البحق عن أفضل الطرق الخاصة بـ شحن جواهر فري فاير بشكل سليم وصحيح أون لاين في أسرع وقت، بالتزامن مع إطلاق اللعبة عدد من التحديثات التلقائية الداخلية الجديدة، التي تتضمن عدد من الحزم والأحداث الاستثنائية، لاسيما وأن الحصول على الألماس مرتبط بالمشاركة في تلك الأحداث، من خلال شراء العناصر والمهام الأساسية من المتاجر مثل الأسلحة المتنوعة والسكنات والملابس والأشكال، مع العلم أن أكثر طرق الشحن مصداقية هو الشحن المدفوع مقابل مال عبر بطاقات الدفع الإلكتروني برقم معرف اللاعب.

تعديل حد الغنائم و الشراء والسكنات

في البداية وقبل ان نتناول معكم أكثر طرق شحن جواهر فري فاير أمانًا ومصداقية، نوضح لكم أبرز ما تضمنته التحديثات الأخيرة للعبة، حيث تم إضافة المزيد من العناصر إلى آلة البيع، بحيث تحتوي على عناصر كافية لدعم احتياجات المعركة، مع إمكانية شراء عناصر أكثر قيمة لتجنب قيام اللاعبين بتكديس المرافق في نهاية اللعبة، وفقًا لما أوضحه الموقع الرسمي للعبة، كما تم توفير عدد من البنادق والأسلحة الرشاشة المتنوعة المزودة بمجموعة أدوات إصلاح الذخيرة والدروع في آلة البيع، لذا تم زيادة حد الشراء لبعض العناصر، من أجل تحسين الغنائم على الأرض.

شحن جواهر فري فاير 2021

أما عن كيفية شحن FREE FIRE، فيمكن الحصول على الجواهر والألماس بشكل مضمون أون لاين في ثوان معدودة، من خلال تسجيل رقم الـ ID في موقع Shop2game الأكثر انتشارًا، ثم اختيار الدولة واللعبة التي تريد شحنها كما هو موضح في الصورة التالية، ثم اختيار عدد الشدات أو الشحنات أو الجواهر التي تود الحصول عليها، ثم موافق أو شحن.

كيفية استبدال النقاط بالشحن

ومن الخيارات الرائعة التي تم تفعيلها مؤخرًا هو إستبدال المكافآت والنقاط بشحن فريفاير، من خلال تسجيل كود الشحن الغير منتهي الصلاحية المكون من 14 من الأرقام والحروف، بهدف تعديل إخراج النقاط، ثم الحصول على الهدايا من ردهة اللعبة بجوار الذهب، مع العلم أنه تم مؤخرًا إضافة سيارات الوفير في مضمار السباق وقائمة المتصدرين في ساحة القتال، كما تم إضافة 4 ألعاب مصغرة جديدة في مهام العلماء، بجانب قنبلة فلاش المتجمد.