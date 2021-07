نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث تردد أون تايم سبورت 2021 قبل إغلاق التردد القديم ON TIME SPORTS في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدث تردد أون تايم سبورت 2021 قبل إغلاق التردد القديم ON TIME SPORTS، حيث نوهت القناة على شاشاتها الرئيسية بالتحديث الجديد للقناة الرياضية الأولي on 1 و الثانية on 2 والثالثة on 3، كل من القنوات الثلاثة On Time يجب عليك تحديث التردد القديم أي ما قبل شهر يوليو 2021، كي تستطيع مشاهدة القناة بكل برامجها، يعد التعديل الجديد في تردد القناة هو الثاني هذا العام 2021، وفقاً إلي التقنيات الحديثة التي أعدتها القناة والتي لزمت من خلالها تعديل التردد كي يتمكن المشاهد من متابعة جيدة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية.

أصبح الآن متاح التردد الجديد لجميع قنوات اون تايم سبورت الرياضية بداية من تحديث شهر يوليو 2021، يتميز التحديث الجديد للقناة بإمكانية مشاهدة القناة بجودة HD العالية والتقنية المتقدمة والحديثة، لذا تجد أن عمليات البحث منذ صباح أمس حتي الآن وصلت إلي أعلي درجاتها من قبل الراغبين في الوصول إلي إشارة البث الجديدة للقناة الرياضية الأولي في مصر On Time Sports، والتي تنافس بقوة القنوات الرياضية العربية مثل قناة السعودية الرياضية والقناة الرياضية الأخري قناة الكأس القطرية.



إستقبال تردد قنوات ON TIME SPORTS

إمكانية استقبال إشارة قنوات اون تايم الرياضية لا تحتاج منكم سوي إدخال التردد الجديد المتاح وكذلك باقي الأدوات مثل تحديد الاستقطاب، ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، فمن هنا سنوضح إليكم في الجدول التالي التردد الجديد للقناة الأولي من قنوات On Time Sports.

تردد On Time Sports 1 11861 الاستقطاب راسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة On Time Sports 2

يمكنكم تحميل قناة أون تايم 2 الرياضية من خلال تسجيل البيانات والمعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

تستطيع استقبال تردد احدث قنوات On Time Sports رقم ٣ من خلال تسجيل التردد الجديد لها كالتالي:

التردد: ١٢٣٠٣. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: ٢٧٥٠٠. معامل تصحيح الخطأ: ٤/٥. القمر الصناعي: نايل سات.

