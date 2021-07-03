موقع شحن شدات ببجي موبايل الآف الشدات الهدايا حتي 17 يوليو وتحديث PUBG

موقع شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الخاص بالشحن . ذلك للحصول علي ألاف الشدات وكذلك الهدايا من الموقع . كذلك سيتم التعرف علي الخطوات الخاصة بالشحن بشكل بسيط . لكي ما يتم شحن شدات PUBG MOBILE ذلك لأهمية الشحن التي يزداد عليها البحث كثيراً . كما أن شدات ببجي موبايل يعلم جميع لاعبيها بأنها ضرورية لكي ما يستمر في تخطي المراحل . ذلك الموقع الذي سنشير أليه يتم الشحن في لعبة ببجي بشكل آمن . كذلك أيضاً شحن شدات ببجي وأيضاً التحديثات التي تمت علي اللعبة . تلك التحديثات الخاصة بالسكنات وكل الخرائط المستخدمة في اللعبة . كذلك يتم عمل عروض موقع MIDASBUY التي يتم تقديمها بالموقع . كما أن تحديث ببجي موبايل هام للعبة ليك ما يتم تجديد اللعبة بمحتواها الحديث . كذلك الخطوات الخاصة في شحن uc ببجي .

موقع شحن شدات ببجي والخطوات الخاصة بالشحن من موقع MIDSBUY

يتم الدخول علي موقع MIDSBUY للعبة ببجي للحصول علي كمية الشدات المرغوبة . كذلك شحن شدات ببجي من الموقع تتم من خلال ربط البطاقة الخاصة بك في ببجي . كما يتم شحن الشدات في ببجي في الفترات التي يتم عرضها بالموقع من العروض والهدايا . كذلك يتم تحديث لعبة ببجي من المواقع الرسمية الخاصة بذلك لكي ما يتم الحصول علي شدات ببجي . تلك الخطوة الخاصة بالتحديث لكي ما يتم شحن ببجي والاستمرار في التقدم في المستويات . كذلك خطوة تحديث ببجي موبايل يتم الحصول علي كافة الأسلحة المضافة في ببجي حديثاً .

كيف يتم الحصول علي شدات ببجي من موقع MIDSBUY

في بداية الأمر يتم الدخول علي موقع MIDSBUY ويتم ربط بطاقتك في ببجي .

كذلك من خلال المتجر الخاص في لعبة ببجي بالموقع وربط البطاقة تحصل علي شدات UC .

بالموقع وربط البطاقة تحصل علي شدات UC . كما يتم ذلك علي الموقع بالخطوات المشار أليها بشكل آمن بالإضافة للهدايا المقدمة بالعروض .

تلك الخطوات البسيطة يتم عملها في موقع شحن شدات ببجي وهو موقع MIDSBUY .

الأسعار الخاصة بالحزم في ببجي التي يمكن لكل اللاعبين شراؤها

كما أشرنا في السابق في شحن شدات لعبة ببجي بموقع MIDSBUY . كذلك يتم الحصول علي الشدات حسب الدولة المقيم فيها اللاعب ذلك لاختلاف أسعار ببجي . كذلك في شحن شدات ببجي بالموقع سعرها يختلف وفقاً للكمية المرغوبة كذلك عملة الدولة . كما من داخل الصفحة الرئيسية بالموقع شرح كيفية استرداد كل الهدايا التي حصلت عليها . تم تحديد كمية الحزمة التي تخص ROYAL PASS بسعر 36.99 ريال سعودي ذلك للموسم رقم 19 . كذلك في حالة رغبتك بشراء حزمة ELITE PASS PLUS سعرها 89.99 ريال سعودي للموسم 19 .

ما هي العروض التي يقدمها موقع MIDSBUY للفترة المحددة بالتاريخ

تم عمل العروض التي يتم تقديمها من خلال موقع MIDSBUY . ذلك للفترة الزمنية المحددة بالموقع من يوم 7 يونيو 2021 . ذلك حتي يوم 17 يوليو 2021 بعروض مميزة للغاية . تلك العروض تتمثل في منح كافة اللاعبين الذين يمتلكون بطاقات بعلامة VISA . يتم الحصول علي كمية العروض المطروحة علي الموقع لهذه الفترة . كذلك تم التوضيح من موقع MIDSBUY بأنه يتم تطبيق كافة الشروط . كما يتم تطبيق كافة الأحكام الخاصة في ببجي والعروض المقدمة لها . تلك الشروط والأحكام التي وردت في الموقع . كذلك تم تحديد الدول لكل لاعبي لعبة ببجي المالكين لبطاقات علامة VISA . تلك الدول هي الأمارات ، قطر ، الكويت ، المملكة العربية السعودية . ذلك ما تم توضيحه علي موقع شحن شدات ببجي .

الخطوات التي يجب أتباعها لكي ما يتم الحصول العروض في هذه الفترة المحددة

الفترة الزمنية المحددة للعروض الترويجية المقدمة حتي يوم 17 يوليو الجاري .

تلك الفترة الخاصة بكافة العروض لكن الفترة الزمنية الأولي محددة حتي يوم 27 يونيو 2021 .

كذلك الفترة الزمنية الثانية لعروض شحن شدات ببجي حتي يوم 17 يوليو 2021 .

حتي يوم 17 يوليو 2021 . كما يتم الحصول علي العروض المقدمة في موقع MIDSBUY بعد أن يتم ربط بطاقتك في ببجي .

كذلك بعد أن يتم ربط بطاقتك في لعبة ببجي يمكنك الحصول علي كمية US المتاحة بالموقع .

يمكنك الحصول علي كمية US المتاحة بالموقع . كما يقوم الموقع بعمل العروض والهدايا في كل فترة زمنية محدده يحددها الموقع .

كذلك يجب عليك أتباع الخطوات المشار أليها لكي ما يتم الحصول علي الشدات المرغوبة .

كيف يتم الحصول علي الحزمة من الحزمات الخاصة بالشدات في ببجي

من خلال الموقع المشار أليه MIDSBUY يتم إرسال رسالة علي بريد ببجي وربط بطاقتك .

تلك الرسالة تفيدك بأنك حصلت علي كمية UC المرغوبة وشراؤها بربط بطاقة لعبة ببجي .

. كذلك تم التوضيح بالنسبة إلي FINALL REWARDS يتم منحها لمدة 29 يوماً بعد الشراء .

كما أن يتم منح LINK REWARDS لمدة 29 يوماً أيضاً من موقع MIDSBUY .

كذلك بالنسبة إلي NEW SEASON TIER RESET لمدة 29 يوماً أيضاً .

كما يتم منح WAVERIDER TREASUR لمدة 29 يوماً في شحن ببجي .

موقع شحن شدات ببجي من خلال موقع MIDSBUY . كما تم توضيح الخطوات الخاصة بالشحن بعد ربط بطاقة ببجي . كذلك يتم الحصول وشراء الشدات من خلال الخطوات المشار أليها .